Допреди няколко седмици животът на едно американско семейство изглежда напълно нормален и дори леко скучен – Джейк и Бритни МакРей отглеждат трите си малки деца в Орегон, щат на Западното крайбрежие на САЩ. Всичко се променя, когато 4-годишният им син Джеймън започва да получава силни, повтарящи се главоболия. Родителите търсят лекарска помощ и след серия от прегледи лекарите откриват тумор. Майката Бритни също е диагностицирана с раково образувание, като двамата получава тежката диагноза в един и същи ден, само с 1 час разлика.

Оказва се, че откритата маса в областта на мозъчния ствол при 4-годишния Джеймън притиска жизненоважни структури в мозъка. На 3 ноември момчето преминава през изтощителна 15-часова мозъчна операция. Хирурзите не успяват да отстранят целия тумор, а два дни по-късно става ясно, че става дума за агресивен, злокачествен мозъчен тумор, а не за доброкачествено образувание, както първоначално се е надявал екипът.

Вторият удар за семейството

Докато семейството още се опитва да приеме новината за сина си, идва и вторият удар. Съпругата на Джейк – Бритни, получава диагноза гестационна трофобластна неоплазия – рядък вид тумор. Семейството първоначално вярва, че Бритни е в осмата седмица на бременността, но се оказва, че вместо нормално развиваща се бременност, се касае за рядко патологично състояние, при което в матката се развива тумор, а не плацента.

По думите на Джейк, двете диагнози, на сина му и на съпругата му, идват с разлика от едва един час.



„Да си напълно безпомощен… да знаеш, че не можеш да направиш нищо за тях… това е може би най-трудното“, споделя той пред местната телевизия KDRV NewsWatch12, цитиран от списание People.

Двойна битка с рака

За да се справят с огромните разходи по лечението и пътуванията, близки на семейството създават кампания за набиране на средства. В описанието й пише краткото, но разтърсващо всеки, който го прочете:



„Само в рамките на 24 часа Бритни и нейният 4-годишен син Джеймън получиха диагноза рак.“

Близките напомнят, че семейството се грижи и за двете им малки дъщери, Сами и Ели.

„Нашата сестра Бритни е спойката на семейството – винаги е тази, която звъни, пита как сме, грижи се за всички. Тя и Джейк са създали красив живот с трите си деца. Домът им е пълен с любов, смях и онзи сладък хаос, който идва с три малки деца. А сега са изправени пред немислимото – майка и син, започващи битката си с рака,“ пишат близките.

Малко по-късно семейството споделя, че Джеймън е минал и през втора тежка операция. Предстоят му шест седмици ежедневно лъчелечение, последвани от няколко месеца химиотерапия. За лечението семейството непрекъснато пътува между Орегон и Калифорния.

Тежък път и малки надежди

В последна актуализация на информацията се съобщава, че след втората операция Джеймън се е събудил раздразнителен и с болка, като лекарите внимателно следят следоперативните усложнения. Смята се, че симптомите са свързани с раздразнени нерви след хирургичната намеса – нещо, което дава поне частична надежда, че няма допълнителни необратими увреждания.

Междувременно и майка му Бритни започва своята химиотерапия. Началото е трудно – няколко неуспешни опита за венозен достъп и физическо неразположение, при това в деня, в който синът ѝ е на операционната маса.

Въпреки всичко, семейството продължава напред и разчита на подкрепата на хората. Към момента в GoFundMe кампанията са събрани над 70 000 долара за лечението и пътуванията.

