Боб Кауфман е бивш продуцент на националната телевизия CBS: This Morning, след което и главен директор по комуникациите в Министерството на транспорта на щата Тексас. Той води активен начин на живот, бяга в маратони, играе лакрос, голф и др. Докато един ден не чува тежката диагноза - рак!

Диагноза - рак на лимфната система

През 2009 г. Кауфман изпитва сериозни затруднения да поддържа високото темпо на работа и живот, с които е свикнал. Тогава е диагностициран с неходжкинов лимфом в стадий IV. Предприема нужното лечение, но дори след химиотерапия неходжкинският лимфом се завръща. Тогава лекарите препоръчват по-агресивен план за лечение: трансплантация на стволови клетки.

Най-големите страхове на Боб са, че трансплантацията няма да бъде успешна. Струвало му се сложна интервенция, без гаранция. Лекарите обаче били на мнение, че предвид добрата физическа форма на Боб и неговите години, той е изключително подходящ за трансплантация. По това време Боб Кауфман е на 48 години.

Най-важното - подкрепа от съпругата му

Има обаче нещо друго, различно от физическата подготовка и годините, което изключително много помага на диагностицирания мъж да пребори рака. В неговия случай това е съпругата му. С подкрепата на съпругата си Лиза и двете си деца той решава да продължи с лечението и да не се отказва.

С помощта на съпругата си, Боб успява да събере мислите и тревогите, които има по това време на живота си, а по-късно да ги издаде в книга. Когато започва да пише, се оказва, че създава история, която смесва медицинската наука с емоционалното и психологическото благополучие. Заради голямата подкрепа, която оказва жена му, Боб успява да се фокусира върху едно нещо по време на битката си с неходжкинов лимфом: връщане към нормалния живот.

"Едно от страхотните неща, които научих при възстановяването си от мой приятел, е поговорката: "Всеки ден е подарък, затова го наричат настояще. Гледам на всеки ден с най-голяма надежда и възможност, защото ми беше даден този втори шанс."

За Боб това, че е имал пълната подкрепа от жената до себе си е истински късмет. След като издава книгата, се радва на множество обаждания и писма от хора, намерили надежда в нея. "Най-доброто е, когато някой се свърже с мен и каже: "Прочетох книгата ти и имам чувството, че си написал моята история", разказва той.

Споделя е, че диагнозата рак е едно от най-обезсърчителните преживявания, които са му се случвали в живота. Но е категоричен, че ракът не може да определя живота на човек. Трябва да се придвижите по най-добрия начин, по който сте способни. "Имам деца, които трябва да отгледам, имам работа за гражданите в щата Тексас, трябва да гледам към бъдещето."

Колко са излекувалите се от рак?

Към 1 януари 2025 г. в САЩ има около 18.6 милиона оцелели от рак, според Американското дружество за изследване на рака. Това представлява малко повече от 5% от населението на САЩ. Очаква се броят на оцелелите от рак да нарасне до 22 милиона до 2035 г.

Приблизителния брой на оцелелите за 10-те най-разпространени ракови заболявания в САЩ на 1 януари 2025 г.

Мъже след рак на простатата - 3 552 460

Жени след рак на гърдата - 4,305,570

Според дружеството за оцелял след рак се счита човек, който:



Новодиагностициран и в процес на вземане на решения за лечение

Получава лечение за рака

Симптомите се подобряват след палиативни грижи

Установена е липса на рак, но има някои късни или дългосрочни нежелани реакции от лечението

Без рак в продължение на много месеци или години след лечението

Справяне с рецидив на рак след преминаване в пълна ремисия след лечение

Живот с рак като хронично заболяване и необходимост от продължаване на лечението, за да контролира рака

Ракът на простатата е най-честият рак, който засяга мъжете в България, и е отговорен за над 17,8% от всички злокачествени заболявания сред тях.

ТВОЕТО ЗДРАВЕ Е ТВОЯ ОТГОВОРНОСТ

Твоето здраве е твоя отговорност е кампания за профилактика на рака на простатата, която се организира ежегодно от Българското онкологично научно дружество, Българското урологично дружество и голяма фармацевтична компания.

Кампанията се провежда през целия ноември – Movember – месецът на мъжете и мъжкото здраве. Тази година кампанията акцентира много на важността на годишния PSA тест (пи ес ей) - простат-специфичен тест за профилактика на рака на простата.

Важно е също и жените да разберат за кампанията и теста, защото много често те са онази сила, която напомня и стимулира партньора си да отиде да си направи профилактика.

