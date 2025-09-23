На 23 септември 1939 г. света напуска Зигмунд Фройд - австрийски невролог и психолог, основател на психоанализата, която е сред основните течения в психотерапията. Фройд започва кариерата си като лекар във Виена, където се запознава с редица личности, оказали влияние върху развитието на психоанализата. Неговото преосмисляне на психичните процеси и състояния и най-вече на идеите за несъзнаваното, сънищата и неврозата го подтикват към разработване на своя терапевтична техника, която става известна като психоанализа.

Психоанализата, получила това име през 1896 година, се основава на поредица хипотези и концепции, разработени или възприети от Зигмунд Фройд. Централно място сред тях е техниката на лечение, в чието разработване участва и Йозеф Бройер. Други основни концепции са хипотезата за несъзнателното, за изтласкването, защитните механизми, нарцисизма, Аза, идеалното Аз, както и метапсихологични идеи, като психосексуалното развитие, едиповия комплекс, кастрационния комплекс.

През 1938 г. под заплахата на националсоциалистическия режим Фройд, който е с еврейски произход, напуска Виена и се установява в Лондон, където умира от рак през следващата година.

"Ако човек почне да се интересува от смисъла на живота или неговата ценност, това означава, че той е болен."

"В Средновековието биха ме изгорили на клада, а днес изгарят само моите книги."

Снимка: Getty Images

"Във фантазиите и в множество симптоми главата също се явява като символ на мъжките гениталии или, ако предпочитаме да се изразим така, като тяхна репрезентация."

"Да бъдеш напълно честен със себе си е хубаво упражнение."

"Истината ще ви направи свободни."

"Свободата на индивида не е дар на цивилизацията. Най-голяма свобода е имало преди появата на каквато и да е цивилизация."

"Ненавиждам тези писания! Хиляди пъти съм повтарял, че обществото няма права над личния ми живот. Като умра, тогава - заповядайте! Дори и Цвайг, видите ли, иска да увековечи живота ми. Аз му писах: Който става биограф се задължава да лъже, укрива, лицемерничи, украсява и да крие собствената си некомпетентност."

"Никога една параноя не е напълно безпочвена."

"Повечето хора не желаят истински да бъдат свободни, защото свободата натоварва с отговорност, а повечето хора се плашат от отговорността."

"При анализирането на сънищата шапката сполучливо се е установила като символ на гениталните органи, най-често мъжките."

Снимка: Getty Images

"Понякога една пура е само пура."

"Първият човек, който е изругал, вместо да хвърли камък, е бащата на цивилизацията."

"Нашата култура е изцяло изградена върху потискането на нагоните. Всеки отделен човек е отстъпил част от своето притежание, от своята пълна власт, от агресивните и отмъстителни наклонности на своята личност, като от тези откази е възникнало общото културно притежание на материални и идеални блага."

"Сексът започва тогава, когато жената хване мъжа за ръката."

