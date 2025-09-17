На 17 септември столицата кипи от празнично настроение, културни прояви и отворени пространства за всички жители и гости на града. По повод Деня на София, Столичната община организира богата програма с разнообразни събития, а централният акцент в тържествата ще бъде вечерен концерт пред катедралата „Св. Александър Невски“, който започва в 19:00 часа.

С този празник си припомняме богатата история и културно наследство на столицата. Концерти, безплатни посещения в музеи и официални церемонии са само част от вълнуващите събития днес.

Ето какво ви очаква в Деня на София:

Официални церемонии и събития

  • Тържествена сесия на Столичния общински съвет
    От 10:00 ч. в сградата на общината ще се проведе традиционната тържествена сесия, на която ще бъдат връчени званията „Почетен гражданин на София“ и отличия за изключителни заслуги в обществения и културния живот.
  • Официална церемония пред храм „Света София“
    От 11:30 ч. ще се състои водосвет и ритуал по издигане на знамето на София пред едноименния храм. Събитието е отворено за граждани и гости на града.

Културни пространства с безплатен достъп

По традиция, на празничния 17 септември, жителите и гостите на столицата могат да посетят с вход свободен в музеи, галерии и културни институции - ето кои са те:

  • Софийска градска художествена галерия и нейните филиали – къщите музеи на Васка Емануилова и Дечко Узунов

  • Регионален исторически музей – София

  • Археологическото ниво под базиликата „Света София“ и Триъгълната кула на Сердика

  •  Гробницата на княз Александър I

Концерти и арт програма

От 17 до 23 септември, парк пред НДК се провежда фестивала "Аз съм София"

През целия ден в различни части на града ще се проведат концерти, пърформанси и изложби. Основните сцени са разположени в централната градска част – около НДК, площад „Княз Александър I“, градинката пред Народния театър и други емблематични локации. Кулминацията ще бъде голям концерт с любими изпълнители от 19.00 ч. пред катедралата "Св. Александър Невски"

  • От 17:30 ч. в парк "Заимов" ще се проведе празничен танцов спектакъл.
  • От 19.00 часа на площада пред катедрален храм "Св. Александър Невски" ще започне концертът "София звучи с вяра, надежда и любов".
  • От 20:30 ч. в Археологически парк "Западна порта на Сердика" ще се проведе визуален танцов пърформанс "Граници на реалността" на "Дерида Денс Център".

Много от празничните събития ще се проведат на открито, ще има богат избор от изложби, музикални и танцови пърформанси, уличен театър, книжни фестивали, литературни и исторически маршрути, спортни събития, детски програми. Повече за подробности за програмата - тук.

