На 17 септември празнува столицата на България. С решение на Общинския съвет църковният празник на Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София е определен за празник на град София. На този ден отдаваме почит на добродетелите, които ни крепят - вярата, надеждата, любовта.

Преданието разказва, че през втората половина на І и първите десетилетия на ІІ век в Рим живяла благочестива християнка на име София. Заради непреклонността си вярата след непоносими мъчения и трите й дъщери една по една били обезглавени.

София имала три дъщери, които нарекла с имената на трите най-големи християнски добродетели – Вяра, Надежда и Любов.

Съхранила в душите им чистота и непорочност, вяра и обич, възпитала ги такива, каквито самите им имена нашепвали, че трябва да бъдат. За тях научил и самият император Адриан.

Момичетата пристъпили пред него, хванати за ръце. Били точно толкова прекрасни, както се говорело, а майка им - по-мъдра и от най-мъдрите жени, които императорът бил срещал. Адриан помислил, че да въведе в “правия път на езичеството” тези прекрасни същества това не е толкова трудно. Но никоя от тях не се поддала нито на изкушенията, нито на изтезанията. Скоро дошла изповедта - "Смърт!"

Вяра, Надежда и Любов се приемат за покровителки на децата, защото те самите били още деца (на 12, 10 и 9 години). Майката оплакала децата си, а след три дни се преселила при тях.

Всяка година празникът се почита най-тържествено от имениците: Агапий, Любен, Любо, Любомир, Любчо, Амалия, Вера, Вяра, Люба, Любов, Любомира, Надежда, Надин, Надя, София.

