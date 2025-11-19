Родена без крака, но с огромно сърце и още по-голям дух – така започва историята на момиченце, което се превръща във вдъхновение за всички деца с увреждания и не само. Още от първия ден животът я поставя пред сериозни изпитания, но тя никога не позволява на съдбата да я спре. От малко момиче, което трудно се учи да се придвижва, Пейдж се превръща в една от най-вдъхновяващите млади гимнастички в САЩ, доказвайки на света, че границите съществуват, за да бъдат преодолявани.

Когато Хайди Календийн ражда дъщеря си Пейдж на 16 юни 2011 г., тя научава новината, която променя живота на цялото семейство завинаги: бебето ѝ е родено без крака.

Днес, 14 години по-късно, Пейдж живее със семейството си и кучето си Луна в малкия град Зейнсвил, Охайо – място, в което почти няма други деца с физически увреждания. Но това никога не е спряло момичето да преследва големите си спортни мечти.

Първите стъпки в спорта

Още на 18 месеца майка ѝ я записва на гимнастика – не само за да общува с други деца, но и за да развие изключително важната за нея горна част на тялото.

Снимка: Инстаграм

„Това, което за другите деца беше игра, за нас беше начин да укрепим тялото ѝ,“ споделя Хайди. „Тя стана по-силна… а после се влюби в гимнастиката.“

Пейдж започва да печели медали и трофеи и скоро се превръща в истинска звезда на състезанията – въпреки че спортът не е адаптиран за хора без долни крайници. С времето семейството разбира, че Пейдж трябва да бъде двойно по-силна и издръжлива от останалите деца.

„Хората не виждат колко ѝ е трудно. Тя трябва да влага двойно по-голямо усилие дори за едно обръщане,“ казва майката.

Но Пейдж не се оплаква и заявява смело: „Виждам се като всички останали. Никой не ме гледа различно — просто ме приемат.“

Пътят към олимпийските мечти

През юни 2024 г. Пейдж получава покана да участва в олимпийските квалификации като посланик на парагимнастиката. Там тя разказва за своя път и защо спортът трябва да бъде по-достъпен за всички. Среща се с легенди на гимнастиката като Нели Ким и Алай Рейсман – момент, който никога няма да забрави.

„Тя успя да даде надежда на толкова деца — че могат да постигнат всичко, независимо от увреждането,“ казва майка й.

Главен герой в документален филм и вдъхновител в социалните мрежи

През 2024 г. излиза и документалният филм „Built Different“, който проследява живота ѝ и участието в държавни и национални шампионати.

Снимка: Инстаграм

Милиони хора по света следят историята ѝ чрез TikTok и Инстаграм профилите, които майка ѝ създава, за да споделя впечатленията от състезанията.

„Исках да покажа, че има много деца, които мислят, че не могат заради увреждане. А Пейдж доказва, че думата ‘не мога’ просто не съществува,“ казва Хайди.

Отказване от гимнастиката и нови хоризонти

Колкото и да обича този спорт, в последните месеци Пейдж е принудена да се откаже заради нарастващата физическа болка.

„Беше най-трудното нещо да се откажа… но трябваше да го приема,“ признава тя.

Младото момиче обаче не спира да се движи, а броят на спортовете, които практикува е впечатляващ – футбол, плуване, баскетбол и мажоретка.

Снимка: Инстаграм

Макар вече да не се състезава, 14-годишното момиче започва работа в своя стар гимнастически клуб, където тренира малки деца — учи ги на първите стъпки в гимнастиката и ги насърчава със заразителната си енергия. А работата с деца ѝ помага да сбъдне друга своя мечта – да стане педиатър.

Вижте и впечатляващата история на 10-годишен скейтър, който е без крака:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK