Когато токийската авангардна естетика се срещне с калифорнийския уют, резултатът е не просто поредната модна колаборация. Новата capsule колекция UGG x AMBUSH FW25 пренаписва правилата на зимния стил и комфортът придобива смел, футуристичен облик.Зад проекта стоят дизайнерското дуо Юн Ан и Вербал – създателите на Ambush, и емблематичният американски бранд UGG. Резултатът е едно от най-коментираните партньорства на сезона, което обединява непринудеността на американския beach style с токийската технологична дързост.

Какво се случва, когато Калифорния срещне Токио?

Тази колекция е диалог между две модни философии: AMBUSH, известен с футуристичните си силуети и бунтарски дух, внася своята енергия в емблематичния комфорт на UGG. Юн Ан, визионерът зад бранда, пречупва идеята за топлина и мекота през призмата на градската динамика.

Токио служи като вдъхновение за формите и текстурите, защото говорим за град, в който традиция и технология съжителстват в перфектен (дис)баланс. FW25 колекцията улавя именно това напрежение: между минимализма и експеримента, между усещането за дом и енергията на улицата.

Как изглеждат ключовите модели от FW25

Колекцията предлага скулптурни ботуши с обемни подметки, металически акценти и преувеличени ципове, които променят представата ни за зимна обувка. Класическите модели Classic Boot и Tasman са преработени с нови пропорции и материали – по-смели и блестящи, сякаш дошли от бъдещето

Тук доминира играта на контрасти и неутралните кремави тонове срещат електрически сребро и хромирани повърхности, типични за естетиката на Ambush. Всеки чифт обувки е като арт инсталация – комбинация от функционалност и модерен лукс, подходяща както за уличния стил, така и за подиума.

Може ли уютът да изглежда като произведение на изкуството?

Да, когато зад него стои визионерство. UGG запазва своята характерна двулицева овча кожа и мека подплата, но ги съчетава с високотехнологични материи и индустриални елементи. Гладките повърхности и металните детайли контрастират с пухкавата топлина отвътре и резултатът е обувка, която е едновременно нежна и смела.

Същевременно брандът остава верен на философията си за устойчивост. Все повече модели се изработват от сертифицирани, рециклирани и отговорно добити материали. Това добавя етична стойност към луксозната визия и превръща колаборацията в пример за модерна мода, която уважава природата и потребителя.

Как UGG x AMBUSH диктува ритъма на street-luxe културата

FW25 се вписва в новото течение на уличната мода, там където комфортът и изразителността се движат ръка за ръка. Моделите вече се появяват в стайлинги на инфлуенсъри от Милано до Токио, които смесват техно материи с пухкави текстури и преувеличени пропорции.

Колекцията е gender-neutral, без строги правила за „мъжка“ и „женска“ обувка.

Как да внесем духа на Tokyo glam в зимния гардероб?

Комбинирайте обувките от UGG x AMBUSH с oversize якета, технически панталони или пухени поли. Слоевете са ключът: колкото повече контраст между мекота и структура, толкова по-съвременен е резултатът. Аксесоарите – от метални чанти до дебели вълнени шалове – подчертават усещането за футуристична топлина.

Открийте селекцията от автентични модели на UGG в PRM.com – мястото, където уютът на Калифорния среща токийската креативност. Всеки чифт разказва история за стил, комфорт и самоувереност, която надживява сезоните.

Колекцията UGG x AMBUSH FW25 показва, че луксът може да бъде ненатрапчив, функционален и смело артистичен. В свят, в който модата се променя по-бързо от времето навън, тази колаборация ни връща към едно просто, но силно усещане: че стилът е въпрос на усещане – топло, лично и безкрайно вдъхновяващо.