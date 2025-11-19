Има ли реални намаления на Черният петък и коя е най-новата измама? Габриела Руменова, експерт по потребителски права, споделя какви са опасностите в студиото на "Преди обед".

Най-разпространеният мит за произхода на Черен петък се свързва със символиката на черното мастило и връзката му със счетоводните практики. Според него, счетоводителите използвали черно мастило, за да отбележат печалбите, а не загубите, като преминават от „червено“ към „черно“. Хората използват намаленията на Черния петък, за да осъществят отдавна планувани покупки или да купят това, което обичайно не биха, заради висока цена.

За какво да внимаваме на Черен петък?

Много често магазините използват трик със скандално високата цена преди, която сега е намалена драстично. Ако пише „Преди 169 лв. – Сега 89 лв.“ например, уверете се, че наистина е така. Често цената преди се оказва измислена, за да изглежда отстъпката по-внушителна. За да сте сигурни, проверете козметичния продукт или дрехата и в други сайтове. Ако никъде не намерите цена 169 лв., то най-вероятно „намалението“ е маркетингов трик.

Намалението може да важи сами за конкретни размери или цветове. Често потребителите пропускат тази подробност. При козметиката и модата намаленията до -70% е вероятно да са реални, но често те са обвързани само с конкретен размер или цвят.

Най-новата измама на Черен петък

Според Габриела Руменова, експерт по потребителски права, и тази година ще има измами и подвеждаща информация. Голямото пазаруване през последните години се случва основно в интернет. Същевременно има и рекордни плащания в брой.

Не най-ниските цени са най-атрактивни, а най-големите процентни намаления.

едни от най-големит еобърквания идва от намалението в проценти, а едновременно с това и намаление за взето количество. Какво означава това? За един артикул може да има например"

намаления от 25%

намаление - вземи 3, плати 2

Има ли право потребителят да си избере от коя промоция да се възползва - вижте във видеото.

Най-новата измама е свързана с поръчки от чужбина. Свързана е най-вече с пазаруване от чуждестранни онлайн сайтове.

При направена поръчка получават обратна връзка, че ще им бъде изпратена покупката.

Ако впоследствие се откажат от покупката, дори да не са я платили, ще трябва да дадат сума пари.

Често търговците искат да им бъдат възстановени транспортните разходи и връщането на пратката.

Според експерт по потребителски права в този случай между купувач и магазин се сключва своеобразен договор за покупката, а купувачите дължат сума за връщането.

Какво се случва, ако все пак те не искат да платят - гледайте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK