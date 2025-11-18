На 18 ноември 2025 г. звездите шепнат за емоционално равновесие и креативен подем, което е идеалният момент да се доверите на интуицията си за лични и професионални решения.

Хороскопът на Алена за 18 ноември. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не канете гости, дори и приятели, с които имате винаги за какво да си говорите, ако семейството ви иска вечерта да си почивате и да не общувате с външни хора. По-добре се отдайте интимни мигове, на чувствата си и на сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

Семейните да не оставят без внимание децата и брачната си половинка, за да не се окажат в един момент без тяхната подкрепа. Несемейните да се отдадат на развлечения, да не се колебаят при покана за дискотека, защото може да срещнат своята половинка.

БЛИЗНАЦИ

Не правете опити да промените личния си живот чрез създаване на нова интимна връзка, ако сте семейните или обвързани. Новите завоевания няма да ви донесат очакваното щастие, но може да ви разочароват.

РАК

Следобед в този ден се очертават разправии с близките ви заради непрекъснатата ви заетост, въпреки че сте обещали да сте повече у дома през целия месец. Вечерта се отдайте на романтични мигове, на чувствата си и на сексуални наслади.

ЛЪВ

Няма намерение да си дадете почивка и днес и на планираните приятни занимания, защото работите по важни проекти. Близките ви вече се притесняват от вашето отсъствие, а също и от самотата в почивните дни.

ДЕВА

Избягвайте запознанствата. И днес не разчитайте на късмета си. Вечерта си почивайте. Откажете гостуването и останете с близките си у дома. Не пропускайте възможността за възстановяване на хармонията в отношенията и сексуалните удоволствия.

ВЕЗНИ

Направете необходимите промени в подредбата на дома си, но не без да сте ги обсъдили. Говорете с близките си как точно да го сторите и ако се налага купете нови мебели. Вечерта с добро настроение се отдайте на интимни мигове.

СКОРПИОН

Не пропускайте почивката още от тази вечер, за да съберете сили за активна работа. Дарете приятни мигове на близките си и на любимите си. Вечерта си пийнете чаша червено вино и се отдайте на интимни разговори и сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Стабилизирайте отношенията с близките си, почивния ден позволява да го сторите с лекота. Не нарушавайте хармонията в дома си заради преумора и инат. Вечерта се постарайте да заслужите интимните мигове и сексуални удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Намерете най-безболезнения начин, за да наложите мнението си в семейството. Брачната ви половинка има проблеми, които са причина за отказ от сексуални удоволствия. Поговорете без агресия и се опитайте да помогнете.

ВОДОЛЕЙ

След обяд ще ви ядосат ваши роднини, които не сте чували от години но ви идват на гости. Не се притеснявайте от появата им, не бъдете прекалено гостоприемни, защото не идват в дома ви с добри намерения.

РИБИ

От вас зависи да се организирате и да пътувате. Създайте си положителни емоции с вашите близки или с интимната половинка. Вечерта бъдете мили и се отдайте на романтични мигове и сексуални наслади.

