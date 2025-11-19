На 19 ноември 1711 г. е роден големият руски учен, енциклопедист и писател Михаил Ломоносов - професор по химия (1745) в Петербургската академия на науките, Шведската академия на науките (1760), почетен член на Болонската академия на науките (1746).

В писмо до Ойлер от 1748 г., Ломоносов представя идея, която по смисъл предшества закона за запазване на масата при химични реакции. Развива оригинални схващания за молекулярния строеж на веществата и за природата на топлината, която асоциира с движението. Работи в областта на астрономия, като пръв установява съществуването на атмосфера на планетата Венера (1761). Като писател създава патриотични трагедии, оди и сатири.

Днес се навършват 314 години от рождението на Михаил Ломоносов, а ние почитаме живота и работата му с избрани мисли и цитати.

"Който не може малко, за него и голямото е невъзможно."

"Вдъхновението е девица, която винаги може да бъде изнасилвана."

"Ласкателят има мед на езика, а отрова в сърцето."

"Лесно е да бъдеш философ, научавайки наизуст само три думи: "Бог така сътвори" и повтаряйки ги в отговор вместо всички останали причини."

"Неуморният труд преодолява препятствията."

"Математиката би трябвало да се обича поне заради това, че подрежда мислите."

"Един опит ме поставя по-горе, от колкото хиляда мнения, родени само във въображението."

"Не е кой знае какво да се отбелязват грешките; но да се даде нещо по-добро – ето кое подхожда на достойния човек."

"Няма такъв невежа, който не би могъл да зададе повече въпроси, отколкото може да отговори на тях знаещият човек."

"Математиката - това е езикът, на който е написана книгата на природата."

"Човек неясно пише за това, което неясно си и представя."

"Ленивият човек в нечестния му покой е сходен с неподвижната блатна вода, която, освен смрад и презрени гадини, нищо не прави."

