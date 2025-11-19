Любовта има силата да променя не само живота, но и публичния имидж на най-големите звезди, превръщайки дълго пазена тайна в източник на сила и вдъхновение. Едва ли някой демонстрира тази трансформация по-ярко от носителката на „Оскар“ Джоди Фостър.

На 19 ноември 2025 г. Джоди Фостър празнува своя 63-и рожден ден, отбелязвайки една от най-успешните и променени кариери в Холивуд. Докато професионалният й път е добре известен, личната й история и връзката й с фотографката Александра Хедисън бележат най-значимата трансформация в живота й, съобщава People.

Джоди Фостър и нейният продуцентски партньор Ранди Стоун през 1996 г.

Снимка: Getty Images

Брак в пълна тайна

Джоди Фостър и Александра Хедисън се срещат през 2013 г. и след само година връзка, през април 2014 г., се женят тайно. Двете никога не обявяват годежа си, запазвайки връзката си изключително дискретна. Още седем месеца преди частната церемония, през октомври 2013 г., те бяха заснети заедно на гала вечер в Бевърли Хилс, погълнати в общ разговор.

Снимка: Getty Images

„Те са много потайни, когато са сред хора, които не познават, но когато са заедно, изглежда, сякаш са в собствен свят“, сочи близък до двойката, тогава пред People.

Актрисата Джоди Фостър през 2011 г. в Лос Анджелис, Калифорния.

Снимка: Getty Images

Тази дискретност не е случайна. Години наред Фостър пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите, като публично разкри своята сексуална ориентация едва през 2013 г. на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“. Връзката й с Александра Хедисън, която самата е публична личност, донесе на актрисата най-голямата промяна – свободата да бъде себе си.

Личен живот – връзки, деца и семейство

Преди брака си с Хедисън, Джоди Фостър има двама сина – Чарлз, който е роден през 1998 г. и Кид, който е роден през 2001 г. Двамата които с предишната си партньорка Сидни Бърнард, с която се разделят през 2008 г.

Джоди Фостър успява да запази в строга тайна кой е биологичният баща на нейните синове и до днес. Актрисата никога не е разкривала неговата самоличност, като е известно само, че децата са заченати чрез асистирана репродукция. В годините най-често спекулираното име в медиите е това на близкия й приятел и продуцент Ранди Стоун, но тези твърдения никога не са били потвърдени от Фостър, която твърдо отказва да коментира темата

Джоди Фостър през 2017 г.

Снимка: Getty Images

С Александра, Джоди намери не само любов, но и креативен партньор. През октомври 2025 г. Фостър споделя пред People колко много се възхищават една на друга:

„Много си говорим, но обикновено се смеем на шеги, футбол или филми... И двете изпитваме благоговение една към друга, така че аз обичам да слушам какво прави тя“, казва актрисата.

Най-щастливият брак с жена

Джоди Фостър и Александра Хедисън на 74-ия годишен филмов фестивал в Кан през 2021 г. в Кан.

Снимка: Getty Images

През 11-те години брак двете демонстрираха, че партньорството им е синоним на взаимна подкрепа и дълбока привързаност, появявайки се заедно на редица важни събития.

Веднага след сватбата им през 2014 г. те демонстрираха блясъка на младоженци на откриване на галерия в Лос Анджелис.

През 2016 г. пък бяха перфектно синхронизирани на гала вечер в Hammer Museum.

По време на COVID-19 пандемията, Хедисън сподели рядка селфи снимка на изолираната двойка с маски.

През 2021 г., след като Фостър спечели третия си „Златен глобус“ и двете отбелязаха повода с целувка, облечени в пижами у дома.

По-късно същата година споделиха целувка и на Фестивала в Кан, където Фостър получи почетна награда Palme d'Or.

Фостър подкрепи съпругата си на премиерата на нейния документален филм ALOK на фестивала „Сънданс“.

Джоди Фостър и Александра Хедисън на 76-та церемония по връчване на наградите „Еми“ през 2024 г. в Лос Анджелис, Калифорния.

Снимка: Getty Images

