Липовият цвят е сред традиционните билки с широко приложение поради многообразието здравословни ползи. Използва се за гаргара (при фарингит, ларингит), като чай и за приготвяне на бани (при изгаряния, хемороиди и ставни болки). Ароматът му е приятен и ненатрапчив, което го прави харесван от децата.  

Цветовете се берат през юни и юли. Сушат се разстлани, без да се мачкат на проветриво и сенчесто място, докато дръжчиците станат чупливи. Липовият цвят съдържа витамин С, гликозиди, танини, восък, слузни вещества, етерично масло. Поради лечебните си качества - противомикробно, отхрачващо, диуретично и потогонно.  

Чай от липа се пие при:

  • Пресипнал глас, главоболие, виене на свят, отоци и изпотяване
  • Кашлица при грип, бронхит, пневмония, бронхиална астма
  • Стомашно-чревни заболявания
  • Възпаление на бъбреците и цистит

Разходката под цъфналите липи през юни е същинска ароматотерапия, уточнява още лекарката. 

Приготвяне на чай от лайка 

  • 1 супена лъжица цветове на липа се заливат с кипяща вода
  • Запарва се 15-20 мин.
  • Прецежда се и се пие горещ, подсладен с лъжичка мед

Средство от народната медицина за успокояване на кашлицата е комбинация от 250 г пчелен мед с 1 с.л. смлени орехи и 1 ч.л. нишадър. Приема се сутрин на гладно по 1 супена лъжица и се държи в устата, докато се разтопи.

Чай при бронхит

Бронхитът е сред най-честите заболяване през зимата. От него се оплакват и деца, и възрастни. При децата бронхитите протичат по-тежко и с по-висока температура, според д-р Вергиния Николова. Лечението в самото начало е със сироп за кашлица, спрейове за гърло, таблетки за смучене, загряващи кремове за мазане на гърдите и нестероидни противовъзпалителни медикаменти.

Подходящи природни средства за справяне с бронхита са билковите топли чайове от:

  • подбел
  • лайка
  • липа
  • мащерка

Всичките симптоми: хрема, кашлица, затруднено дишане, висока температура, отпадналост, са характерни и за остър бронхит. Ако не се отреагира навреме, може да стане повод за развитие на усложнения - хроничен бронхит, пневмония, бронхиална астма. 

