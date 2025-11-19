Липовият цвят е сред традиционните билки с широко приложение поради многообразието здравословни ползи. Използва се за гаргара (при фарингит, ларингит), като чай и за приготвяне на бани (при изгаряния, хемороиди и ставни болки). Ароматът му е приятен и ненатрапчив, което го прави харесван от децата.
Цветовете се берат през юни и юли. Сушат се разстлани, без да се мачкат на проветриво и сенчесто място, докато дръжчиците станат чупливи. Липовият цвят съдържа витамин С, гликозиди, танини, восък, слузни вещества, етерично масло. Поради лечебните си качества - противомикробно, отхрачващо, диуретично и потогонно.
Чай от липа се пие при:
- Пресипнал глас, главоболие, виене на свят, отоци и изпотяване
- Кашлица при грип, бронхит, пневмония, бронхиална астма
- Стомашно-чревни заболявания
- Възпаление на бъбреците и цистит
Разходката под цъфналите липи през юни е същинска ароматотерапия, уточнява още лекарката.
Приготвяне на чай от лайка
- 1 супена лъжица цветове на липа се заливат с кипяща вода
- Запарва се 15-20 мин.
- Прецежда се и се пие горещ, подсладен с лъжичка мед
Средство от народната медицина за успокояване на кашлицата е комбинация от 250 г пчелен мед с 1 с.л. смлени орехи и 1 ч.л. нишадър. Приема се сутрин на гладно по 1 супена лъжица и се държи в устата, докато се разтопи.
Чай при бронхит
Бронхитът е сред най-честите заболяване през зимата. От него се оплакват и деца, и възрастни. При децата бронхитите протичат по-тежко и с по-висока температура, според д-р Вергиния Николова. Лечението в самото начало е със сироп за кашлица, спрейове за гърло, таблетки за смучене, загряващи кремове за мазане на гърдите и нестероидни противовъзпалителни медикаменти.
Подходящи природни средства за справяне с бронхита са билковите топли чайове от:
- подбел
- лайка
- липа
- мащерка
Всичките симптоми: хрема, кашлица, затруднено дишане, висока температура, отпадналост, са характерни и за остър бронхит. Ако не се отреагира навреме, може да стане повод за развитие на усложнения - хроничен бронхит, пневмония, бронхиална астма.
Каква опасност може да крият билковите чайове - вижте във видеото.
