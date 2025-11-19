Вероятно мнозина са запознати с древната китайска техника за масаж гуа ша е традиционна техника от китайската медицина, при която със специален инструмент се правят плъзгащи движения по кожата, за да се стимулира кръвообращението и лимфния дренаж.

Но много по-малко известен е факта, че има подобен инструмент, който помага при косопад.

Известен още като гуа ша за глава, този инструмент се превърна в идеалното допълнение към ежедневния ритуал за грижа за косата. Обикновено е изработен от нефрит, розов кварц или обсидиан или друг естествен материал.

Инструментите за масаж на главата имат за цел да активират енергийните меридиани на главата.

В традиционната китайска медицина меридианите или каналите, по които тече енергията на тялото, са тясно свързани с акупунктурата - терапия, която стимулира енергийните точки по тялото, с цел лечение на различни състояния. Всеки меридиан е свързан с определен вътрешен орган, така че чрез лек натиск посредством гуа ша, се да активира циркулацията и се успокоява нервната система.

Главата съдържа осем меридиана – а стимулирането им може да бъде изключително ефективно при главоболие, мигрена, напрежение и дори чревен дискомфорт.

Ползите за косата от гребена гуа ша

Подпомага оксигенацията на кожата

Намалява косопада

Прави косата по-здрава и лъскава

Подпомага релаксацията

Как да използваме гребен гуаша

За да подсилим охлаждащия и деконгестиращ ефект на гребена, от Hello Magazine съветват да го съхраняваме в хладилника. И да го използваме всяка вечер, докато си почиваме – дори докато гледаме телевизия на дивана

А ефектът ще е налице - защото стимулирането на меридианите и акупунктурните точки на главата подобряват самочувствието и подпомага релаксацията.

