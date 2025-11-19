Вероятно мнозина са запознати с древната китайска техника за масаж гуа ша е традиционна техника от китайската медицина, при която със специален инструмент се правят плъзгащи движения по кожата, за да се стимулира кръвообращението и лимфния дренаж.
Но много по-малко известен е факта, че има подобен инструмент, който помага при косопад.
Известен още като гуа ша за глава, този инструмент се превърна в идеалното допълнение към ежедневния ритуал за грижа за косата. Обикновено е изработен от нефрит, розов кварц или обсидиан или друг естествен материал.
Инструментите за масаж на главата имат за цел да активират енергийните меридиани на главата.
В традиционната китайска медицина меридианите или каналите, по които тече енергията на тялото, са тясно свързани с акупунктурата - терапия, която стимулира енергийните точки по тялото, с цел лечение на различни състояния. Всеки меридиан е свързан с определен вътрешен орган, така че чрез лек натиск посредством гуа ша, се да активира циркулацията и се успокоява нервната система.
Главата съдържа осем меридиана – а стимулирането им може да бъде изключително ефективно при главоболие, мигрена, напрежение и дори чревен дискомфорт.
Ползите за косата от гребена гуа ша
- Подпомага оксигенацията на кожата
- Намалява косопада
- Прави косата по-здрава и лъскава
- Подпомага релаксацията
Как да използваме гребен гуаша
За да подсилим охлаждащия и деконгестиращ ефект на гребена, от Hello Magazine съветват да го съхраняваме в хладилника. И да го използваме всяка вечер, докато си почиваме – дори докато гледаме телевизия на дивана
А ефектът ще е налице - защото стимулирането на меридианите и акупунктурните точки на главата подобряват самочувствието и подпомага релаксацията.
А как се прави детоксикиращ масаж с мед - гледайте във видеото:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK