Вера Кравцова става известна в родината си и очарова милиони зрители, благодарение на участието си в музикалното шоу „Гласът на Беларус“. Музиката е нейна огромна страст и тя следва всячески мечтата си за слава и кариера.

Но освен да бъде успешна певица, Вера има още едни голям копнеж - да бъде и модел. Тя често споделя свои снимки пред последователите си в Instagram, които винаги я адмирират и подкрепят. Но аудиторията в социалните мрежи не е достатъчна за 27-годишното момиче. Ето защо тя решава да замине за Тайланд, подмамена от примамливо работно предложение.

Но обещаното работно място Вера заплаща с най-високата цена – живота си.

Според беларуския новинарски портал Minska Pravda, бившата участничка от „Гласът на Беларус“ е попаднала в капана на трафиканти на хора. Първо била принудена да участва в измамни схеми, а по-късно е убита и лишена от органите си.

Прекъсване на връзката със семейството

Първо Вера пътува до Банкок, а по-късно, на 20 септември, до Мианмар. По това време тя все още е в контакт с близките си.

Но вместо да започне работа като модел, попада в престъпна мрежа – вследствие на което е отведена в „център за измами“, съобщава RTL. Там е принудена да създава фалшиви профили в интернет, с цел да мами богати мъже и да присвоява парите им.

За последен път се е свързва със семейството си на 4 октомври. След което буквално изчезва.

Снимка: instagram/vera_kravth

Похитителите искат откуп

Вместо Вера, с близките ѝ се свързват похитителите. Те започват да изнудват семейството и искат откуп от 500 000 долара. Роднините се обръщат веднага към консулството на Беларус в Тайланд, след като не упяват да осигурят сумата – но по това време вече е късно. Вера Кравцова била намерена мъртва.

Похитителите дори най-безцеремонно съобщават на семейството, че органите ѝ са продадени. А тялото ѝ кремирано.

За близките на Вера загубата е непоносима. Според медиите те все още се надяват да получат поне пепелта, за да могат да погребат момичето достойно.

Престъпни схеми и беззаконие

Китайски банди и дори част от милицията, управляват, по всяка вероятност, много от тези зловещи „фабрики“ за измами в граничната зона на Мианмар, където царува абсолютно беззаконие, пише Nportal.

Отвлечените работници са изложени на изтезания и изнуди, като често са заплашвани с изваждане на органи или принудителна проституция, ако не спечелят достатъчно пари от онлайн жертвите си. Според оценки, на тези места едновременно могат да се намират до 100 000 роби.

Какво още може да се случи в Тайланд - един разказ от първо лице:

