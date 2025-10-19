Вера Кравцова става известна в родината си и очарова милиони зрители, благодарение на участието си в музикалното шоу „Гласът на Беларус“. Музиката е нейна огромна страст и тя следва всячески мечтата си за слава и кариера.

Но освен да бъде успешна певица, Вера има още едни голям копнеж - да бъде и модел. Тя често споделя свои снимки пред последователите си в Instagram, които винаги я адмирират и подкрепят. Но аудиторията в социалните мрежи не е достатъчна за 27-годишното момиче. Ето защо тя решава да замине за Тайланд, подмамена от примамливо работно предложение.

Но обещаното работно място Вера заплаща с най-високата цена – живота си.

Според беларуския новинарски портал Minska Pravda, бившата участничка от „Гласът на Беларус“ е попаднала в капана на трафиканти на хора. Първо била принудена да участва в измамни схеми, а по-късно е убита и лишена от органите си.

Прекъсване на връзката със семейството

Първо Вера пътува до Банкок, а по-късно, на 20 септември, до Мианмар. По това време тя все още е в контакт с близките си.

Но вместо да започне работа като модел, попада в престъпна мрежа – вследствие на което е отведена в „център за измами“, съобщава RTL. Там е принудена да създава фалшиви профили в интернет, с цел да мами богати мъже и да присвоява парите им.

За последен път се е свързва със семейството си на 4 октомври. След което буквално изчезва.

Похитителите искат откуп

Вместо Вера, с близките ѝ се свързват похитителите. Те започват да изнудват семейството и искат откуп от 500 000 долара. Роднините се обръщат веднага към консулството на Беларус в Тайланд, след като не упяват да осигурят сумата – но по това време вече е късно. Вера Кравцова била намерена мъртва.

Похитителите дори най-безцеремонно съобщават на семейството, че органите ѝ са продадени. А тялото ѝ кремирано.

За близките на Вера загубата е непоносима. Според медиите те все още се надяват да получат поне пепелта, за да могат да погребат момичето достойно.

Престъпни схеми и беззаконие

Китайски банди и дори част от милицията, управляват, по всяка вероятност,  много от тези зловещи „фабрики“ за измами в граничната зона на Мианмар, където царува абсолютно беззаконие, пише Nportal.

Отвлечените работници са изложени на изтезания и изнуди, като често са заплашвани с изваждане на органи или принудителна проституция, ако не спечелят достатъчно пари от онлайн жертвите си. Според оценки, на тези места едновременно могат да се намират до 100 000 роби.

