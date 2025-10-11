На 10 октомври българската музикална сцена беше ударена от нещо ново, свежо и категорично – дебютният сингъл “Radio Valley” на Slicr. Четирима млади музиканти, със средна възраст едва 19 години, се появяват не просто със сингъл, а със заявка за нова вълна в алтернативната музика у нас.

Slicr са Любослав, Мартин, Ян и Кирил – група приятели, които звучат така, сякаш са излезли от личния ти плейлист, но същевременно носят нещо напълно свое. Техният стил е хибрид между dream pop, shoegaze и lo-fi indie – меланхоличен, интимен и малко мръсен (в добрия смисъл на думата).

Дебютният им сингъл “Radio Valley”, продуциран от Kan Wakan – единственият българин влизал в топ 100 на Billboard – е саундтрак на едно поколение, което живее „тук и сега“, но мисли за утре с известно безпокойство. Песента звучи като бележка, изтръгната от нечий дневник: уязвима, честна и емоционално заредена.

Чуй “Radio Valley” тук:

Кои са Slicr?

Любослав Илиев (вокали, текстове) – само на 19, но вече има участия на Sziget , ESNS , и Electric Castle със своята друга група Woomb, която беше номинирана за Music Moves Europe Awards 2025. В Slicr той е сърцето – текстовете му балансират между ирония и откровеност.

Мартин Мундров (бас) – студент в Лондон и част от местната сцена с групата Lost Lyra .

Ян Стоянов (Troyanko) (синтезатори и креативен директор) – учи филмов и телевизионен звук в НАТФИЗ и стои зад визуалния свят на групата.

Кирил Славчев (барабани) – само на 17, но вече има участия на сцени като Nisville Jazz Fest и Капана Фест.

Най-опитният член на екипа е Георги Линев (Kan Wakan), който продуцира сингъла и внася нужната зрялост и завършеност в звученето на бандата.

Видео със собствен почерк

Видеото към “Radio Valley” е режисирано от Ян Стоянов и е истинско визуално пътешествие. Представи си психеделичен колаж от архивни кадри, аналогови “гличове” и усещане, че си в нечий сън. Това не е клип, който просто гледаш – това е усещане, което преживяваш.

Дебют на живо – 16 октомври, Soda Bar

Първият концерт на Slicr ще бъде на 16 октомври от 20:00 ч. в Soda Bar, София, в рамките на международната музикална конференция “So Alive”. Освен музикално шоу, се очаква и визуално-инсталационен сет – защото Slicr не са просто банда, а аудио-визуален проект, който търси нови начини да разказва истории.

Музика с мисия

Slicr са не просто банда – те са част от една по-голяма кауза. “Radio Valley” е третият проект на Сдружение „Самодива“ – платформа, която подкрепя млади артисти, давайки им достъп до професионално продуциране и сцена за изява. Самият Любослав е член на управителния съвет на сдружението и ключова фигура в изграждането на тази нова алтернативна общност.

Новата вълна идва

Вдъхновени от MGMT, Pavement и lo-fi естетиката на VHS ерата, Slicr изграждат свят, в който меланхолията и хуморът се преплитат с искреност и надежда. Ако търсиш музика, която звучи като теб – объркана, търсеща, истинска – не подминавай “Radio Valley”. Това е само началото.

Slicr вече са тук. Готови ли сте?

