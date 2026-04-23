Дуа Липа може би ще замени традиционните места, предпочитани за звездни сватби с нещо далеч по-класическо: Палермо. Според нови сведения, световната поп звезда и любимият ѝ, актьорът Калъм Търнър, се твърди, че планират сватбата си в оживената столица на Сицилия.

Реставрираният хотел Вила Игиеа, легендарният дворец в стил Ар Нуво с изглед към морето, отдавна е смятан за едно от най-емблематичните места в Палермо. Той съчетава сицилианска елегантност от стария свят с кинематографични крайбрежни гледки, което го прави място, което се усеща едновременно много шик и дълбоко романтично.

Източници предполагат, че тържеството може да се проведе в рамките на два до три дни, според съобщенията, между 5 и 7 септември, превръщайки събитието в пълномащабен сватбен уикенд.

Снимка: Getty Images/Instagram

Сватбеното празненство със сигурност ще бъде бляскаво, но без да бъде прекалено - което е типично за певицата. Ако наистина Дуа Липа и Калъм Търнър си кажат „Да“ под сицилианското небе този септември, Палермо може да се превърне в сватбената дестинация на годината.

Трябва да се отбележи, че нищо не е потвърдено официално от двойката. Въпреки това, спекулациите се трупат от месеци - и не без причина.

Защо точно Палермо?

Изборът на звездната двойка за Палермо изглежда се корени в посещението им през изминалата 2025 г., където двамата са разглеждали забележителности, наслаждавали са се на традиционната кухня и са отседнали именно във Вила Игиеа. По това време тя не скри очарованието си към столицата на града, като под публикацията си със снимки от посещението им, тя написа: „Палермо в сърцето ми“.

Този малък детайл поставя началото на спекулациите, но много от феновете им дори не забелязаха тази подробност. Това добавя дълбочина към слуховете за мястото, разграничавайки го от по-ранните спекулации за други италиански дестинации като езерото Комо.