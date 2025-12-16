Съвременната имитация на кожа издигна ролята си от моден аксесоар до изявление за елегантност и функционалност. Както и осъзнатост – във времена, в които модата търси не само естетика, но и ценности, дрехите от изкуствена кожа се превръщат в символ на комфорт с добра кауза.

През 2025 г. изкуствената кожа е не е просто „топло палто“, а многофункционален елемент, който може да влезе в ролята на яке, жилетка или дори акцентен шал.

Какво да изберем

Овърсайз палта

Абсолютен градски шик. Обемът им позволява наслояване – под палтото има място дори за елегантно сако.

Къси якета

Перфектно се съчетават са с панталони с висока талия или сатенени поли. Всичко е в играта на пропорциите – мекотата на кожата срещу структурирания силует отдолу.

Кожени елеци

Идеални за преходно време – може да се носят върху кожени якета, дънкови ризи или дори под обемни палта за допълнителен ефект на изненада.

Цветова палитра

Неутрални тонове

Цветове като слонова кост, кафе с мляко и класическо черно изглеждат изключително елегантно и са вечен избор, който се съчетава с всичко – от бизнес визия до вечерна рокля.

Цветни акценти

Зелено, бордо, горчица или ледено синьо са за онези, които умеят да носят дрехите си като артистично изявление. Правилото тук е: ако изберем цветна кожа, останалото да е семпло – изчистени кройки, монохромна основа и минималистични бижута. Това обаче не важи за бляскави вечерни партита.

Текстурата като стил

Съвременните материи предлагат разнообразие от текстури – от изключително къс косъм с почти плюшен вид до дълъг „рошав“ ефект.

По-късият косъм обикновено изглежда по-изискан и минималистичен, докато дългите, луксозни текстури навлизат в територията на максимализма. И двете имат своето място – просто трябва да знаем кога коя да изберем.

Как и къде да носим палто от изкуствена кожа

За сутрешното кафе - елек от изкуствена кожа във ванилов нюанс, върху риза и жилетка с V-образно деколте, задължително със скини дънки или карго панталони.

- елек от изкуствена кожа във ванилов нюанс, върху риза и жилетка с V-образно деколте, задължително със скини дънки или карго панталони. Офис с характер - структурирано миди палто от изкуствена кожа в сиво, наслоено върху свободна рокля или елегантен вълнен панталони. За допълнителна изтънченост добавяме кожени ръкавици и чанта с метален детайл.

- структурирано миди палто от изкуствена кожа в сиво, наслоено върху свободна рокля или елегантен вълнен панталони. За допълнителна изтънченост добавяме кожени ръкавици и чанта с метален детайл. Вечер в града - късо яке от тъмна изкуствена кожа върху екстравагантно бюстие и копринена макси пола отдолу. Както и шал, драматично червило и ботуши с платформи. Това вече не е просто вечерна визия – това е изявление.

- късо яке от тъмна изкуствена кожа върху екстравагантно бюстие и копринена макси пола отдолу. Както и шал, драматично червило и ботуши с платформи. Това вече не е просто вечерна визия – това е изявление. Специални събития - палто от изкуствена кожа в пастелни тонове с контрастен колан, който подчертава силуета. Отдолу – минималистична черна рокля, обувки с класически ток и метални обеци.

