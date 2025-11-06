Ако Сабрина Карпентър, която е висока едва 152 см и Кендъл Дженър, извисяваща се с цели 180, изглеждат еднакво добре в едно и също палто, нормално е да се запитаме: защо? А отговорът е ясен - става дума за универсален модел, който подхожда на всеки.
Дългото черно палто е абсолютна класика, която никога не излиза от мода. Подобно на бялата тениска, джинсите и коженото яке, то е онова универсално попълнение в гардероба, което винаги „върши работа“, независимо от фигурата, стила или повода.
Така че, ако все още търсим перфектната топла връхна дреха за този есенно-зимен сезон, с която да заменим леките якета от края на лятото, – ето, че я намерихме.
А вдъхновение може да почерпим от звездите.
Кендъл Дженър
Известният супермодел носи черното дълго палто в своя характерен стил „модел извън подиума“ – съчетано с обикновена бяла тениска, джинси, черен шал, чанта и слънчеви очила. Така сякаш се опитва да избегне фотографите, макар отлично да знае, че всички я гледат и следят.
Сабрина Карпентър
Американската актриса, певица и автор на песни също е предпочела удобен, градски вариант. Тя е облякла класическото черно палто върху чифт широки джинси, а акцентът е карираният шал от колекцията Guest in Residence на Джиджи Хадид и чанта в актуалния за сезона цвят бордо.
Тайната на черното палто
Съвсем просто е: отива си с всичко. Независимо дали носим рокля, спортни или делови дрехи – намятаме отгоре черното вълнено палто и сме готови. И може да сме сигурни, че винаги ще изглеждаме луксозно, при това независимо от това какъв е ръстът ни.
Защото истинската класика не познава височина – само стил.
Още за най-актуалните дрехи за хладно и студено време - вижте във видеото:
