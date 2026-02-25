Всеки сезон на „Ергенът“, освен с романтични сцени, е наситен и с редица забавни ситуации. Които, от своя страна, раждат още по-забавни и цветущи изказвания - които буквално остават в историята.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Изключение не прави и сезон 5 на риалити шоуто. И макар да са изминали едва шест епизода от него, вече са факт словесните бисери, с които участниците изпъкнаха - остри, смешни, неочаквани и напълно неподправени.

Ето кои са най-забавните реплики от епизод 6:

Марин към Михаела: „Усещам нещо в теб, което не усещам в другите."

Гориция: "Всеки има мускули, но по-важно е какво има тук – в главата."

"Представата ми за Крис беше за по-сериозен мъж. А това, кото видях, беше за малко по-лигав. От тримата, най-младият Марин ми направи най-добро впечатление. Той се държа най на мятсто."

"Аз съм силна жена и имам нуждата от силен мъж."

Снимка: bTV

Цветелина: "Аз не искам тия жени да ми се бъркат и да ме разпитват – кой повече харесваш. Давам обяснения само на себе си."

"Казах на Кристиян: Добре, ще говоря и с други мъже."

"Малко надробих нещата."

„Всъщност, на този етап, искам да опозная и тримата. В крайна сметка нещата тук много приличат на реалния живот и на мен това ми харесва, защото мога да бъда себе си. Аз съм таква и реалния живот – ако ми хареса остава, ако не, става и си тръгвам.

„Общуването с Кристиян започна като ангажимент за мен. Но пък взе, че ми хареса.

В реалния живо виждаш един човек, общуваш 5 мин с него и това ти вдига настроението.

Татяна: "За мен интелектът е едно от топ 3-те качества, които ако не един мъж не притежава, оттам нататък изобщо не ме интересува какво притежава."

Мария: "Знания, които не служат за нищо. Или го знаеш или не го знаеш."

Елеонора: „Разликата между страст и осъзната близост е голяма.“

Крис за Елеонора: „Тя е такава личност, която бавно, бавно ще се отпуска и ще се отваря.“

Снимка: Филип Станчев

Стоян за Илияна: „Надявам се тя да не откаже да се качи на колелото. Но ако се случи, ще приведа в сила уменията си въздействам на хората и мисля, че ще я накарам.“

Илияна за Стоян: „Аз съм човек, който не се притеснява и мога да комуникира с всеки, но в случая със Стоян ми е малко трудно и не знам защо.“

Всичко най-интересно четете в рубриката "Ергенът - сезон 2026".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER