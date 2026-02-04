Февруари обикновено не е в центъра на вниманието, но през 2026 г. най-краткият месец в календара се превърна в неочаквана интернет сензация. Февруари 2026 г. се смята за „перфектен“ месец, като всеки ден от седмицата се появява точно четири пъти.

Наречен „перфектният февруари“, месецът е популярен благодарение на рядко и визуално задоволително подреждане, което много хора не са виждали от повече от десетилетие. Февруари 2026 г. започва в неделя и завършва в събота, образувайки спретнат блок от четири на седем, където всеки ден от седмицата се появява точно четири пъти.

Няма допълнителни дати, обхващащи пети ред, и няма странни празнини в началото или края на месеца. Казано по-просто, февруари 2026 г. има 28 дни, което се разделя идеално на четири пълни седмици. Тъй като 2026 г. не е високосна година, месецът приключва на 28 февруари. Това позволява на календара да стои чисто на страницата, създавайки правоъгълно оформление, което много хора намират за естетически приятно организирано.

Снимка: iStock

Кога ще бъде следващият „перфектен“ февруари?

В стандартните стенни и телефонни календари месецът изглежда необичайно балансиран, което отчасти обяснява защо е предизвикал дискусии в платформи като X и Instagram. Това подравняване е по-рядко, отколкото изглежда. Не всяка невисокосна година води до перфектен февруари. За да се случи това, февруари трябва да започне на първия ден от седмицата и да завърши на последния. Моделът обикновено следва дълъг цикъл, нарушаван от високосни години, което означава, че разликата между перфектните февруари може да се простира на повече от десетилетие.

Последният път, когато това се случи, беше през 2015 г., а след 2026 г. следващият подобен февруари няма да настъпи до 2037 г.

