Ако си мислите, че Олимпийските игри 2024 са само спортно събитие - грешите! Писти, игрища и стадиони се превърнаха в място за дефиле на най-доброто от световните модни тенденции. Малки, но луксозни детайли подчертаха личния вкус на атлетите, тяхната национална идентичност и поставиха нови стандарти в света на спортната мода. А ние ще ви ги покажем.

На това се казва печеливша усмивка! Ниара Сабали и емблематичните олимпийски рингове.

Германската гордост в американския баскетболен отбор не пропусна да се похвали с новото си 14-каратово бижу за зъби или т.нар. grills в Instagram акаунта си. Атрактивният и нетрадиционен аксесоар прикова погледите на множество хора в социалните мрежи.



Появата на необичайния аксесоар датира още преди 4 хилядолетия в африканските култури и се използва за израз на статуса на мъже и жени в обществото. По-голяма популярност придобиват през 80-те години в Ню Йорк, когато започват да ги носят хип-хоп изпълнители. Както преди, така и сега, те символизират стил, престиж и индивидуалност. Популярността им в различните времена и държави се изменя, спрямо новите модни тенденции.

Французойката Ширин Букли (бронзов медал в джудото в категория до 48 кг) също яхна модната вълна с украшения по зъбите си. Нейните, за разлика от тези на Чилс и Сабали, са индивидуално залепени малки и големи камъчета върху зъбите.

Джордан Чилс също изпъкна на почетната стълбичка с поръчкови бижута за зъби.

Дизайнерът им е Джими Фан, познат като Джими Бижутера, част от компанията "Done right & Co. Тези бижута за зъби са вдъхновени от модела, който преди това носи самата Бионсе.

"Направихме ги преди да тръгна за Париж и си казах "Какво ще стане, ако спечелим златен медал?“ Имах доста добро предчувствие, че ще спечелим и реших, че трябва да ги взема с мен. Харесвам модата много и в този момент си помислих, че злато се съчетава добре със злато" - споделя шампионката в интервю на GQ Sports.

Освен този ексцентричен аксесоар, тя направи впечатление и с интересния си маникюр. Тенденциите в маникюра на състезателките варират както за дизайна, така и за дължините на ноктите. Всички те обаче крият послания и символика, които са свързани с националността, статута и желанията на спортистите. Маникюри като малки заклинания за победа! Френската рапиристка Сара Балзер например бе заложила на цветовете на френския флаг и рисунка на олимпийските рингове върху ноктите си

Американската лекоатлетка Ша'Кари Ричардсън удиви всички с екстравагантния си маникюр.

Ноктите й не за пръв път предизвикват страхотен отзвук сред медиите и последователите й. Тя също заложи на дизайн с американското знаме и декоративни камъни. С този маникюр тя беше на церемонията по откриването на Игрите.

Ричардсън смени маникюра си преди да излезе на пистата с такъв с още по-цветен и блестящ дизайн.

Симон Байлс, която отдавна получи прякора си ,,G.O.A.T.”, или "Greatest Of All Times" (Най-вeликата за всички времена), реши да материализира в аксесоар акронима.

Американската гимнастичка показа новото си колие с висулка, което съчета със златния си олимпийски медал. Бижуто с малка коза е правено пециално за нея. Изработено е от бяло злато и е покрито с 546 малки диамантчета. Дизайнерът на произведението на стойност 64 000 долара е Жанет Хелър, която развива бранд, носещ собственото й име.

Симон носи и огърлица "Олимпийски пръстени" - друго творение, изработено по поръчка, което отбелязва пътуването ѝ през многобройните олимпийски игри. Тези огърлици са олицетворение на нейната сила и вдъхновение да има толкова необикновена кариера.