Лора Христова е новата най-голяма гордост на България, след като спечели бронз на Олимпиадата в Милано/Кортина 2026. Тя е млада, красива, борбена и невероятно талантлива. Зад усилията и безспорните качества, които притежава, стоят хората, които са я възпитали и я подкрепят през целия й път – от тренировките по биатлон в Троян до качването на почетната стълбичка в Италия.

Зад гърба на Лора Христова стои цялото й семейство – родители, по-малък брат, лели, баба, дядо, които не само следят всяка нейна победа, но и са до нея в трудните моменти.

Кои са родителите на Лора Христова

Майката на Лора се казва Теодора Коммос и работи и живее в Германия, но много често се прибира в България, за да види децата си. Лора също й гостува. Първите думи, които сподели тя за дъщеря си след спечелването на бронза, са изпълнени с искрена радост – такава, каквато само една майка може да изпита:

Снимка: Facebook/Instagram

"Много сме развълнувани, много сме щастливи! Голяма изненада! Все още не мога да повярвам! Наистина много се надявах да спечели. Това ѝ е мечта от малка. Надявам се да е много щастлива и доволна".

Първата спортна страст на Лора е балетът. Именно майка й я води на стадиона, когато е в 4. клас, където момичето се влюбва в биатлона. На 11 години се записва да тренира в клуб по биатлон и стрелба „Аякс“ в Троян.

Бащата на Лора се казва Христо Христов и се заминава със сушени плодове. Още с първите думи след медала той не успя да скрие колко горд се чувства:

Снимка: Facebook/Instagram

"Горд баща съм! Очаквах го за следващите олимпийски игри, не за тези! Очаквах само да си направи стрелбите, другото не е толкова важно. Горд се почувствах, зарадвах се много за нея“, споделя Христов.

Макар Лора да прекарва много време в подготовка и лагери извън дома и обичния Троян, където израства, тя споделя в интервю, че най-щастливите й моменти в личен план са свързани именно със семейството и приятелите.

„Ценя всеки миг с тях и това ме кара да се чувствам страшно щастлива и благодарна, че имам такива хора около себе си“.

В семейството на Лора няма спортисти, но това не пречи на бронзовата медалистка да не спира да тренира, да мечтае и да получава пълна подкрепа от най-близките си.

Брат й Иван – също се занимава със спорт

Христова има по-малък брат, който се увлича по нейните стъпки и първоначално започва да тренира биатлон, но по-късно се ориентира към баскетбола. Двамата изглеждат близки на снимки, споделени в социалните мрежи.

Снимка: Facebook/Instagram

Другите роднини също са неотлъчно зад нея

Важен стълб в живота на младата ни спортистка са жените в живота й – майка й, лелите, бабите, на които тя благодари от сърце в Деня на жената през 2024 година:

„Това са жените, които са мой пример и опора всеки ден! Обичам ви!“

В интервю за „Телеграф“ през 2023 година нейната леля Богомила разкрива колко безстрашна и смела е била нейната племенничка като дете.

Снимка: Facebook/Instagram

„Имаме много топла връзка, но без да я хваля, мога да кажа, че е много мъдра, осъзната и дисциплинирана за възрастта си. На нея винаги може да се разчита!“

Бабата на Лора по бащина линия – Теодора, споделя, че тя е отгледала бъдещия талант на България и я е научила както на самостоятелност, така и да готви вкусни гозби.

„Аз се грижа за нея, откакто беше на годинка. Успях да я науча на самостоятелност, да помага в кухнята. Може да готви всичко.“

Снимка: Facebook/Instagram

Дядото на Лора пък е бил неиният пример в живота за упоритост и трудолюбие. Иван Христов е носител на „Златен герб – Троян“ и е отличен за дългогодишната си професионална и обществена дейност. Той е дългогодишен ръководител на местен клон на голяма застрахователна компания, където е доайен с над 55 години стаж и ключова роля в развитието на застраховането в региона.

Вижте снимките в Галерията.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER