На кортовете на „Ролан Гарос“ всяко движение има значение. За втора поредна година на турнира, част от Големия шлем, взимат участие момчета и момичета в инвалидни колички - като т.нар. „ball kids“ - децата, които подават топките на състезателите. На тазгодишното издание един от най-емоционалните моменти не дойде от победен удар или драматичен тайбрек, а от появата на деца, които никога не са спирали да обичат тениса, въпреки диагнозата - такава е и историята на Мелвил Ведрен-Кльоке.

Той е млад френски тенисист в инвалидна количка и страстен почитател на турнира в Париж. През 2026 г. Мелвил става част от официалния екип на децата, които подават топките.

Инициативата е част от по-широката политика на турнира и международната тенис федерация за приобщаване и достъпност в спорта, като участниците изпълняват реални задачи на корта, а не символични роли.

„Важно е да покажем на младите хора, че без значение от тяхното увреждане, без значение от кой клуб са, всеки е добре дошъл да бъде част от турнира“, Артур Бонгранд, ръководител на момчетата и момичетата, подаващи топките.

Момчето, което добре познава кортовете

Кльоке не е случаен участник в Откритото първенство на Франция. Той е млад играч, който не само практикува тенис в инвалидна количка, но и следи отблизо всяко издание на „Ролан Гарос“. За него корта на „Филип Шатрие“ е една мечта, която наблюдава от трибуните, от телевизора и от всяка възможност да бъде близо до играта.

Всички ball kids на „Ролан Гарос“ преминават сериозна селекция и тренировки, а задачите им изискват бързина, концентрация и отлична координация.

„Всички момчета и момичета, които подават топките, са наистина дружелюбни и винаги ме включват“, споделя той в специално интервю за турнира.

Мелвил е част от този процес – не като изключение, а като пълноправен участник. Той изпълнява същите роли като останалите деца: подаване на топки, позициониране по корта и работа в синхрон със съдиите и играчите.

Кой е Мелвил?

Кльоке има английски, френски и тайландски корени. Той е ученик в последните класове в училище в Лондон, Великобритания, и също така в Stanford Online High School.

Според информация на BBC Health и международни медицински източници, състоянието му е свързано с неврологично увреждане, което засяга двигателната функция на долните крайници - гръбначно-мускулна атрофия. Това означава, че той използва инвалидна количка за придвижване, но същевременно няма ограничения в когнитивното си развитие и разполага с пълна функционалност на горната част на тялото.

Медицинският контекст при подобни състояния най-често включва вродени или ранно развили се нарушения в нервната система, които водят до трайни двигателни затруднения в краката. Според BBC такива състояния обикновено са стабилни и не са прогресивни, а рехабилитацията и спортът играят ключова роля за качеството на живот и социалната интеграция.

Въпреки физическите ограничения, Мелвил води активен спортен живот и е част от паратениса. Той тренира и се състезава на национално ниво, като спортът е основна част от ежедневието му и средство за пълноценно участие в обществения и състезателния живот.

Неговата мисия?

Освен на училище и състезания, подкрепя медицински изследвания и благотворителни организации, свързани с приобщаването. В сътрудничество със спортната марка On създават организацията „On Wheels“, за да насочат вниманието към параспорта и постиженията, „където и да се проявява човешкото величие“, според информацията, която самият той публикува в своя Insagram профил.

Първите ball kids в инвалидни колички на „Ролан Гарос“

Първите деца в инвалидни колички, които влизат в историята на „Ролан Гарос“ като ball kids, са Клео Гинтердаеле и Марсо льо Талек. Те участват в инициативата през 2025 г., когато за първи път организаторите на турнира включват деца с увреждания в ролята на подаващи топките по време на официалната програма на надпреварата.

Според официалните канали на „Ролан Гарос“, това е първият случай, в който деца в инвалидни колички преминават обучение и участват като пълноправни ball kids на турнир от Големия шлем.

Именно успехът на тази първа група поставя основата за продължаване на програмата и през следващите издания на турнира, включително разширяването ѝ с нови участници през 2026 г.