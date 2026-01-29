Алуминиевото фолио е удобно и универсално, но лъскавият и гъвкав метален материал не винаги е най-безопасният за готвене. Вижте какво е добре да избягвате, когато готвите.

Когато готвите с фолио на високи температури, особено с кисели или пикантни храни, е добре да сте по-внимателни, тъй като прекомерното му използване може да доведе до увеличаване на алуминия в храната. Някои изследвания показват, че прекомерният прием на алуминий може да е свързан със здравословни проблеми, като невродегенеративни заболявания, но все още се провеждат проучвания в тази област.

Диетолози препоръчват готвене с алуминиево фолио, обозначено „за храна“, за да сте сигурни, че ще се използва по предназначение. Не всички фолиа са създадени еднакви. „Избягвайте фолио, което е прекалено тънко“, предлага Бриджит Ууд, регистриран диетолог, лицензиран специалист по сертифициране на здравни науки. И да, това важи и за алуминиевите тави.

Храните, които никога не бива да готвите в алуминиево фолио

Всичко, което се претопля в микровълнова

Разбира се, металните предмети нямат място в микръвълновата. Това може да доведе до искри и дори пожар, което може да причини трайни повреди на вашата микровълнова фурна или по-лошо.

Остатъците от храна обикновено не трябва да се съхраняват в алуминиево фолио, тъй като не е херметически затворено.

Снимка: Canva

Домати, цитрусови плодове и кисели ястия

Храните с висока киселинност могат да доведат до отделяне на повече алуминий в храната при взаимодействието с алуминиево фолио. Това потенциално може да доведе до проблеми, ако се консумира повече с течение на времето в големи количества.

Морски дарове

Пакетите с морски дарове са популярен начин за лесно приготвяне на риба, но изследване, публикувано във Food Science and Nutrition2 показва, че съединенията от алуминиевото фолио може да навлязат по-дълбоко в рибата, отколкото в месо от бозайници или птици, което прави рибата вероятно най-лошият протеин за готвене във фолио.

Снимка: Canva

Солени ястия

Точно както киселината, солта може да доведе до отделяне на алуминий в храните. Всяко ястие, което съдържа количество сол (например домашно приготвени солени печени изделия или сушени меса, като шунка и колбаси), не трябва да се готви във фолио, за да се предотврати реакцията на натриевия хлорид (т.е. солта) с алуминиевите йони.

Бавно готвени ястия

Избягвайте използването на фолио за всичко, което се приготвя продължително време, като бавно печено месо или гювечи. Това също може да доведе до отделяне на повече алуминий в ястието.

Можете да замените фолиото с керамични или стъклени съдове за готвене или, ако е необходимо, използвайте слой хартия за печене между алуминия, така че да не докосва директно храната.

Снимка: Canva

Бисквитки

Бисквитките обикновено се приготвят бързо на относително ниска температура, така че технически биха могли безопасно да се пекат върху алуминиево фолио, но резултатите не могат да бъдат гарантирани. Материалът ще направи долната страна на бисквитките ви твърди и хрупкави, но могат и да залепнат за алуминия, което ще наруши вида им.

