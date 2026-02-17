Социалните мрежи се превърнаха в неизменна част от нашето ежедневие. Използваме ги, за да търсим идеи, да се свързваме с приятели и да следваме инфлуенсъри. Но освен за забавление, те оказват голямо влияние и върху финансите ни – нещо, за което често не си даваме сметка.

Снимки от перфектни ваканции, препоръки за продукти и реклами оказват фин, но реален ефект върху разходите ни.

Сравняването с другите повишава разходите

Често виждаме най-добрите моменти на другите в социалните мрежи - нови дрехи, ремонтирани апартаменти или луксозни пътувания. Подобно въздействие може да създаде чувство, че изоставаме, а това чувство от своя страна води до повишено потребление.

Според редица изследвания, социалното сравнение може да увеличи желанието за по-висок социален статус, да повиши желанието за покупки и да повлияе на удовлетворението от собствените финансови решения.

Затова се препоръчва, когато ни обземе желание да закупим нещо, да изчакаме 24 часа. Решението, което устоява на времевото забавяне, често е по-добре обмислено.

Снимка: istockphoto

Инфлуенсърите, които създават усещане за доверие

Инфлуенсърите представят продукти като лични препоръки, което е в пъти по-убедително от традиционната реклама. И им се доверяваме, дори когато знаем, че това е платена промоция.

Според списание Harvard Business Review, потребителите често възприемат препоръките на личности в социалните мрежи като абсолютно автентични и надеждни.

Затова, преди да решим да купим нещо, задължително е да обмислим дали наистина имаме нужда от продукта, дали няма по-евтини алтернативи, както и да прегледаме отзиви от независими източници.

Лесно пазаруване = импулсивни решения

Днес пазаруването е само на няколко клика разстояние - линкове водят директно към онлайн магазини, а запазената платежна информация намалява пречките пред вземането на решение.

Както отбелязва Федералната търговска комисия на САЩ (FTC), лесните дигитални процеси на покупка могат да увеличат импулсивните разходи, като намалят психологическите бариери за вземане на решения.

Ето защо е препоръчително запазената информация за карти да се премахне.

Снимка: iStock

Целенасочената реклама

Алгоритмите следят нашите интереси и показват реклами, съобразени с навиците ни. Те създават у нас усещането, че „случайно“ са насочени точно към нашите нужди.

Добра идея е периодично да преглеждаме настройките за поверителност и да ограничаваме персонализираните реклами. Или пък просто да игнорираме импулса да кликваме върху всяка реклама.

Как да намалим влиянието на социалните мрежи върху разходите

Пълното отричане на мрежите не е необходимо – достатъчни са няколко обмислени навика:

Да зададем месечен бюджет за покупки

Да следим разходите (чрез приложение или таблица)

Да ограничим времето в мрежите

Редовно да проверяваме дали покупките отговарят на целите ни

