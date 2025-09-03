На 3 септември 1883 г. се ражда големият писател Иван Сергеевич Тургенев, един от класиците на руската литература и сред най-големите и най-авторитетни руски писатели от втората половина на 19 в.

Тургенев е първият голям романист на руската литература, като създава цяла поредица от романи, сред които "Рудин", "Дворянско гнездо", "В навечерието", "Месец на село" и "Бащи и деца".

Днес се навършват 142 години от смъртта на Тургенев, а ние почитаме руския писател с избрани мисли и цитати.

"Ако чакате минутата, когато всичко, абсолютно всичко ще бъде готово, то никога няма да започнете."

"Думата "утре" е измислена за нерешителните хора и децата."

"Бракът, основан на взаимни склонности и на разсъдък, е едно от най-големите блага в човешкия живот."

Снимка: Getty Images

"Само благодарение на нея, само на любовта се държи и се развива животът."

"Всяка любов - както щастливата, така и нещастната - е истинско бедствие, когато й се отдаваш цял."

"Да порицава и да хока има право само този, който обича."

"Жалък е този, който живее без идеали."

"Всеки от нас има една котва, от която, ако сам не пожелае, никога не може да се откъсне - чувството за дълг."

Снимка: Getty Images

"Няма нищо по-тягостно от съзнанието за извършената глупост."

"Нищо така не освобождава човека, както знанието."

"Прекалената гордост е признак на нищожна душа."

"Жената не само може да разбере саможертвата, тя сама умее да се жертва."

"Има три вида егоисти: егоисти, които живеят и позволяват на другите да живеят; егоисти, които живеят и не разрешават на другите да живеят; и накрая, егоисти, които не живеят и не дават на другите да живеят. По-голямата част от жените принадлежи към третия вид."

"Искате ли да бъдете щастливи? Научете се първо да страдате."

"Щастието е като здравето: когато не го забелязваш, значи го има."

"Щастието няма утрешен ден, няма и вчерашен ден, то не помни отминалото, не мисли за бъдещето, то има само настояще - и то не ден, а мигновение."

