ChatGPT вече е инструмент, който хората използват всеки ден – някои за работа, други за търсене на информация, трети за чат и търсене на съвети, а други използват чатбота и като асистент в задълженията си... с децата.

Въпреки че ChatGPT не трябва да се използва като единствен източник на информация и по никакъв начин не трябва да замества лекар, психолог и др., инструментът може да бъде полезен за много неща.

Лилиан Шмит от Германия, която живее в Швейцария, има тригодишна дъщеря, а публикацията ѝ стана вирусна, след като тя разкри, че използва ChatGPT в ролята на „трети родител“.

„Превърнах чатбота в родителски асистент. Той ме направи по-добра майка и няма да спра да го използвам“, казва Лилиан.

Тя казва, че откакто е започнала да използва чатбота, животът ѝ е станал много по-лесен.

„Не му позволявам да взема решения вместо мен, но винаги го моля за съвет. Животът ни е твърде натоварен и психическото натоварване е огромно. Партньорът ми се грижи за дома и детето, но мозъците ни работят по различен начин. Той прави каквото трябва, но аз съм тази, която мисли за всичко. Цялата тази тежест пада върху мен.“

Лилиан казва, че е най-трудно за нея вечер, когато свършва работа и няма енергия, но въпреки това трябва да мисли за задълженията на дъщеря си.

„Когато свърша работа, е най-хаотично, защото бързам да се прибера, а дъщеря ми е уморена. В същото време трябва да приготвя вечеря и всичко това е твърде много. Преди да стана майка, поне имах време да си почина малко.“

Лилиан започна да използва ChatGPT през февруари тази година.

„Помислих си, че би било хубаво, ако чатботът започне да мисли като мен. Така че сега го карам да ми дава отговори като експерт по малки деца или диетолог. Казвам му да ми каже как върви процесът. Ако трябва да планира храненията ми, му казвам да поеме ролята на диетолог и да ми направи списък с ястия, които са полезни за децата.“

Това, казва тя, ѝ спестява много време.

Лилиан добавя, че дъщеря ѝ е била хиперактивна през нощта, така че заспиването ѝ е било трудно.

„Казах на ChatGPT да поеме ролята на детски психолог, някой, който разбира тяхното развитие. Казах му да ми помогне да разбера защо дъщеря ми трудно си ляга вечер. Психолозите ни казаха, че трябва да се отпусне, да се успокои, но това не проработи. ChatGPT ми каза, че има нужда от стимулация – да я оставим да скача на леглото. Оттогава нямаме проблем, вече не се борим да заспи. Тя заспива след пет до десет минути.“

Лилиан казва, че въпреки че е наясно, че не може да го използва като психолог, ChatGPT ѝ помага, когато е изправена пред криза.

„Помага ми да се справя с емоциите си. Чатботът е инструмент, който мисли вместо мен. Помага ми да взема решения и улеснява живота ми. Животът ни не е перфектен, все още сме твърде заети. Дъщеря ни все още има изблици на гняв, но поне е по-лесно“, казва Лилиан.

