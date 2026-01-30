Изкуственият интелект вече не е само инструмент за работа, а все по-често става част и от най-личните ни житейски моменти – дори когато избираме име за дете. Двойка от американския щат Мериленд използва ChatGPT, за да избере името на първородния си син.

„Търсехме мъжки имена в ChatGPT, които да звучат добре с фамилията Уинклер,“ разказват Сара и Стивън Уинклер пред The Baltimore Sun. „Когато стигнахме до Хъдсън Уинклер, си казахме: Добре, а сега ни дай и хубаво второ име.“

Така се ражда името Хъдсън Оукли Уинклер – с малко помощ от изкуствения интелект.

Първото бебе на годината

Хъдсън се появява на бял свят на 1 януари, малко преди 4:20 ч. сутринта, в болницата в град Уестминстър. С тегло 3 кг, той става първото бебе, родено през годината в окръг Карол.

Любопитен детайл е, че болницата има специално значение за семейството – майка му Сара също е родена там.

Снимка: iStock

„Майка ми дойде да го види и каза: Аз съм раждала по същите коридори,“ споделя тя с усмивка.

Нова традиция, ново начало

След раждането на Хъдсън болницата поздрави семейството с думите: „Наздраве за следващото поколение и новите семейни традиции, които идват с него!“

Сара и съпругът ѝ Стивън, който е полицай, са женени от три години и признават, че не са очаквали изборът на име с помощта на ИИ да привлече толкова внимание.

Не е първият случай

Семейство Уинклер обаче не са първите, които черпят вдъхновение от изкуствения интелект. През август колумбийска двойка кръсти дъщеря си „Chat Yipiti“ – в чест на ChatGPT, съобщи новинарската агенция UPI.

Снимка: iStock

Името предизвика бурни реакции в социалните мрежи, но в Колумбия нестандартните имена не са рядкост. В страната вече са регистрирани имена като „Браян Спиърс“ и „Майкол Йордан“, вдъхновени от поп и спортни звезди.

По закон в Колумбия няма официален списък със забранени имена, но властите имат право да откажат име, ако то би могло да накърни достойнството или репутацията на детето.

