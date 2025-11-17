"Питах чатчето да ми направи режим на хранене. Писна ми да съм дебела!"; "ChatGPT ми направи план за екскурзията в Италия - къде да ида, какво да я"; "Показах снимка на AI със стъпалата на бебето ми - каза, че няма нужда от лекар". Хората все по-често се допитват до ChatGPT относно различни интересни и проблеми в живота им. Въпросите за бъдещето също са факт!



А с бъдещето от незапомнени времена се занимават врачки, баячки и гадателки. Ще измести ли ChatGPT предсказанията им?

Краткият отговор е: вероятно не!

Но ChatGPT може силно да промени начина, по който хората търсят “отговори”. Особено важно в комуникацията с различни ботове е въпросът да бъде зададен максимално подробно, с условия, точност и съобразено с всички възможни опции за нюанси.

Една шега, свързана с ChatGPT, е свързана с въпрос към него - "Тази гъба може ли да се яде?" ChatGPT отговаря с "Да". Последствията от изяждането й обаче са фатални. Кой е виновен? В случая ботът отговаря на въпроса, но не продължава с обяснение, че това може да има влияние върху живота и здравето след изяждането на гъбата. Ето защо коректно зададените въпроси са особено важни за максимално точни отговори.

Защо ChatGPT няма да измести врачките

Предсказанията на врачки, гадатели и астролози са емоционална услуга – хората търсят утеха, надежда, ритуал, усещане за специално отношение. За разлика от тях АI дава логически, рационални обяснения, но не може да замести магическото усещане, в което вярващите се нуждаят.

AI дава по-точни, проверими прогнози за реални неща – например финанси, време, пътуване, вероятностни сценарии. Хората, които се колебаят между езотерика и рационален съвет, могат да предпочетат AI, защото е достъпен, безпристрастен и работи 24/7.

ChatGPT не “вижда” бъдещето. Той анализира информация и вероятности. Това е коренно различно от това, което твърдят, че правят гадателите. ChatGPT дава не магически предсказания, но не може да вижда бъдещето. Затова прогнозите,които прави са вероятни.

Ако попитате ChatGPT дали скоро ще срещнете любовта, той може да се базира на подобни изходи от ситуацията на база статистика.

Какво ще направи AI?

типичните възрасти, на които хората създават първи по-дълбоки връзки

как интереси, социална среда и активности влияят на нови срещи

какво би ти помогнало да привличаш хора, с които си пасваш

Какво НЕ може да направи AI

да назове точна дата

да сподели място - например да каже “ще стане на 17 юни в 14:32 в парка”

да предскаже конкретен човек

Примерно предсказание от AI - "Първите по-смислени чувства и връзки се появяват в края на тийнейджърските години. Стабилните, дълбоки връзки най-често се формират след 18–20 г., когато човек по-добре познава себе си. Колкото по-активен е човек, толкова повече приятелства и връзки създава."

Примерно предсказание от врачка - "Виждам те в светлина, детето ми… Около теб стои мека енергия, която се пробужда. Картите ми показват път — не дълъг, но важен. До теб стои фигура, още неясна, сякаш в мъгла. Това означава, че човекът е близо, но съдбата още не е отворила вратата. Виждам пролетни знаци — цъфтеж, топъл вятър, ново начало. Това е времето, свързано с любовта, която ще те намери. Няма да е среща от миналото, а нов човек. С чисто сърце и искрен поглед. Съдбата ти подсказва да бъдеш смела, да излизаш сред хора и да отвориш душата си. Помни: любовта идва, когато ти си готова. И знам — твоят момент наближава.“

Снимка: canva.com

И все пак, какво ще се случи в бъдеще - врачки или AI?

Коректният отговор е - смесено.

Хората, които обичат мистиката, ще продължат да ходят при гадатели.

Хората, които искат логика и данни, ще използват AI.

Част от гадателите дори може да започнат да ползват AI като инструмент. Факт е, че някой дори вече го правят.

Как работи българският ChatGPT - вижте във видеото.

