С бурни аплодисменти и букети цветя - така беше посрещната Лора Христова на летището след завръщането й от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, където 22-годишната биатлонистка спечели бронзов медал за България! Днес бронзовата медалистка Лора Христова Лора Христова гостува в студиото на "Преди обед", където приготви баница, сподели какво обича да си хапва и разкри дали спразва някаква диета.

„Днес ще направя класическа баница. Обичам да ям баница, даже вчера доста хапнах и прекалих“, каза българската състезателка по биатлон преди да се захване към приготвянето на баницата в ефир.

"В нашия спорт не се изискват ограничения, защото имаме нужда от захар и много енергия. И не се ограничавам, което е добре. Много тренираме - и когато имаме 5-6 часа колело на ден през лятото, няма как", заяви бронзовата медалистка.

"Не спазвам диета. Важно е да ядем и след втория час на тези тренировки, за които споменах, е хубаво да започнем да се храним – и то с неща, съдържащи захар, като желирани бонбони", допълни тя.

Лора Христова сподели, че се е научила да прави баница, гледайки как я приготвя нейната баба.

"Обичам да готвя - и солени неща, но и сладки. Препочитам повече солени, защото аз съм фен повече на соленото, отколкото на сладкото. Моята най-добра приятелка готви повече сладкиши и се редуваме. Докато бяхме в Ливиньо след Олимпийските игри в Милано-Кортина така се разбрахме – тя да прави по-сладките неща, а аз по-солените", сподели биатлонистката.

"Съобразявам се и не ям боклуци със сигурност. Винаги съм била в тези габарите, така да кажа", допълни тя за фигурата си.

"Любимите ми ястия са пълнени чушки със яйце и сирене или пълнени чушки с ориз и кайма, но по лагерите ядем много ориз, картофи и паста – и вече ми омръзнаха", разкри Христова.

"Въглехидратите са гориво, но пък трябва да има и движение, защото иначе са малко опасни без спорта", категорична е бронзовата медиалистка.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER