Зеленият чай отдавна е любим на всички, които търсят естествени методи за повишаване на имунитета, но се оказва, че има и други чайове с дори повече антиоксиданти! От ароматния улун до модерната матча - ето кои напитки пазят клетките млади, сърцето спокойно и кожата сияйна.

Антиоксидантите са едни от най-обсъжданите хранителни вещества, тъй като могат да повлияят положително на цялостното здраве. Това се дължи главно на способността им да се насочват към нежелани съединения в тялото, а именно свободните радикали. Те, заедно с оксидативният стрес, често са в основата на много от най-често срещаните остри и хронични заболявания.

Когато се търси начин за повишаване на приема на антиоксиданти, зеленият чай е популярен вариант като достъпен, вкусен и богат източник на тези хранителни вещества. Те могат да предпазят клетките от увреждане и да намалят риска от хронични заболявания като сърдечни заболявания и рак. Зеленит чай съдържа и други флавоноиди като кверцетин, кемпферол, мирицетин и рутин.

В зависимост от начина на отглеждане, бране, обработка и приготвяне, зеленият чай може да съдържа от 50 до 100 милиграма (мг) антиоксиданти на чаша. Това обаче не е единственият чай, който предлага тези полезни хранителни вещества.

Чайове с повече антиоксиданти от зеления

Въпреки че повечето от тези чайове идват от едно и също растение (Camellia sinensis), начинът, по който се обработват листата им, определя предимно вкуса, цвета и здравословните им свойства, включително съдържанието на антиоксиданти.

Черен чай

Съдържание на антиоксиданти: 62-100 мг на чаша.

Като един от най-популярните чайове в света, черният чай е не само вкусен, универсален и носталгичен, но и пълен с антиоксиданти. От своя страна, този чай се свързва с множество ползи за здравето като понижаване на кръвното налягане. Високото му съдържание на антиоксиданти също помага за поддържането на имунитета и може да поддържа здравословен чревен микробиом, което е добър знак за храносмилателното здраве. Някои от най-популярните и ароматни смеси от черен чай, които можете да търсите, включват Ърл Грей, Английска закуска и оранжево пеко.

Снимка: iStock

Бял чай

Съдържание на антиоксиданти: 52-77 мг на чаша.

Белият чай се прави от неузрели чаени листа и има деликатен вкус, съдържащ малко по-малко кофеин от зеления или черния чай. Той осигурява много от същите антиоксиданти, които се намират в зеления и черния чай, като например катехини. Белият май помага и за здравето на кожата. Освен това е нежен и към червата, което го прави особено подходящ за хора с чувствителен стомах.

Снимка: iStock

Улун чай

Съдържание на антиоксиданти: 86-150 мг на чаша.

Този вид чай може и да не е толкова известен, колкото другите в този списък, но заслужава също толкова внимание заради лекия си, ядков вкус. Когато започнете да го пиете често ще забележите подобрено сърдечно-съдово здраве, по-ниско кръвно налягане, подобрена когнитивна функция и намалено възпаление. Освен всички тези ползи той може да помогне за балансиране на кръвната захар и защитава костите.

Снимка: iStock

Матча чай

Съдържание на антиоксиданти: До 945 мг на чаша.

Малко кофеинови напитки са станали толкова модерни, колкото матчата. Всъщност е вероятно да го намерите в повечето кафенета в днешно време. Не само че е вкусен, но този зелен чай на прах превъзхожда обикновено приготвяния зелен чай по съдържание на антиоксиданти. Той помага за поддържане на здравословния холестерол и дори дава лек тласък на концентрацията.

Снимка: iStock

Освен че е подходящ за приготвяне на латета и лимонади, достойни за постване в социалните мрежи, матча може да се добави и към смутита и печени изделия за антиоксидантен тласък.

Ройбос

Съдържание на антиоксиданти: До 68 мг на чаша.

За разлика от другите чайове в този списък, ройбосът всъщност не се прави от същото растение като гореизброените, а от растението Aspalathus linearis, следователно е напълно без кофеин! Това го прави перфектната напитка за повишаване на приема на антиоксиданти преди лягане.

Снимка: iStock

Ройбосът е противовъзпалителен и поддържа сърдечно-съдовото здраве., споделя Бахам. Този сорт е чудесен за приготвяне на супер вкусен чай лате, който няма да ви накара да се чувствате опиянени, след като го изпиете.

