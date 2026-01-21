Мандарината не е просто цитрусов плод, който сме свикнали да похапваме основно през зимата. Тя може да бъде и перфектно средство за грижа за косата и кожата. При това в минимално количество и без риск от раздразнения.
Мандарината всъщност не е нова съставка в грижата за красотата, но е една от малкото, които все още действат без нужда от сложни формули. Силата на плода е в баланса – в подпомагането на естествените процеси в организма, а не в тяхното „насилствено“ променяне.
И само една единствена лъжица прясно изцеден сок е напълно достатъчна, за да освежи кожата и скалпа, без усещане за тежест или раздразнение. Особено през зимата, когато сме подложени на сух въздух от отоплителните системи и чести температурни колебания, подобен подход често е по-ефективен от сложните решения.
Маска за лице и коса с мандарина
Необходими са ни следните съставки
- една супена лъжица прясно изцеден сок от мандарина, прецеден, за да се отстрани пулпата. Това осигурява равномерно нанасяне и предотвратява механично дразнене на кожата
- една лъжица мед - за хидратиращ и успокояващ ефект
- една лъжица кисело мляко - което, благодарение на млечните киселини, допринася за по-равномерен вид на кожата и има освежаващ ефект
Сместа се разбърква внимателно до гладка, хомогенна паста.
За лице
Маската се нанася върху чиста и суха кожа, като се избягва зоната около очите. Оставя се да действа от 10 до 15 минути – достатъчно време кожата да усвои активните съставки, без да се появи опъване или зачервяване. След изплакване с хладка вода се препоръчва нанасяне на лек хидратиращ крем.
За коса
Към основната смес се добавят три до четири капки натурално масло, най-често арганово. Маската се втрива нежно в скалпа и се разпределя по дължината на косата. Оставя се да действа около 10 минути. Резултатът е – по-мека и гладка коса, по-лесна за оформяне, без усещане за утежняване.
Защо действа добре през зимата
Зимният сезон изисква повече грижа в сравнение с летния. Кожата и скалпът са по-чувствителни през този период, изсъхват по-бързо и се възстановяват по-бавно.
Мандарината, с високото си съдържанието си на витамин C и антиоксиданти, подпомага естествените регенеративни процеси, без да бъде агресивна. А маската с мандарина не е просто стъпка в грижата за кожата, а истински зимен ритуал – с който спокойно може да се поглезим веднъж седмично.
Във видеото - Дони Василева съветва как да си приготвим бърза и лесна "ботокс" маска:
