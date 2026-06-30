Чистият матрак е от решаващо значение за спокоен сън и здраве. С течение на времето обаче по него се натрупват пот, прах и мъртва кожа. Това прави още по-важно редовното почистване и правилна грижа за матрака.

Има много причини да почиствате матрака си редовно. С течение на времето често се появяват петна, например от пот. Следователно, само чист калъф или чисто спално бельо не са достатъчни - самият матрак също трябва да бъде старателно почистен.

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Как да почистите матрака?

Най-лесният начин да имате чист матрак е като използвате калъф. Просто свалете калъфа и го изперете според инструкциите на етикета за грижа. Избършете матрака с влажна кърпа.

За матраци без калъф, содата за хляб е най-добрият вариант. Има два начина за използването й:

Содата се разпределя равномерно по целия матрак и след това трябва да се остави да действа няколко часа. След това остатъците могат просто да се почистят с прахосмукачка. Това не само неутрализира миризмите, но и намалява микробите.

се разпределя равномерно по целия матрак и след това трябва да се остави да действа няколко часа. След това остатъците могат просто да се почистят с прахосмукачка. Това не само неутрализира миризмите, но и намалява микробите. Като алтернатива, матракът може да се почисти и с влажна кърпа или гъба, напоена със сода бикарбонат. За целта се използва изстискана, леко влажна кърпа или гъба, за да се втрие содата в повърхността. След това, както при сухия метод: оставете да изсъхне добре и почистете остатъците с прахосмукачка.

Почистване на петна по матраци с домашни средства

Жълтите петна по матрака не са необичайни. Пот, мазнини или дребни инциденти като разсипано кафе, могат бързо да оставят неприятни следи. Но няма нужда да се притеснявате - с правилните методи и няколко прости домашни средства, матракът може да бъде освежен. Колкото по-прясно е петното, толкова по-добре.

1. Лимонов сок, концентрат от лимонов сок или оцет

Нанесете лимонов сок или оцет върху кухненска кърпа и след това потупайте петното с нея. Изчеткайте мястото и го третирайте с вода. Всичко трябва да изсъхне напълно, преди да можете да поставите калъфите обратно.

2. Смес от сода бикарбонат, бял оцет и препарат за миене на съдове

Сложете трите съставки в приблизително равни пропорции в бутилка със спрей и нанесете сместа върху петната. След това изчеткайте енергично мястото.Оставете да изсъхне - петната би трябвало да са изчезнали.

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Колко често трябва да почиствате матрака?

Химическото почистване може да се извършва редовно на всеки няколко месеца, за да се неутрализират миризмите и да се освежи матракът.

Мокрото почистване трябва да се прави много по-рядко, около веднъж годишно, тъй като твърде много влага може да повреди матрака.

Препоръчва се матракът да се почиства с мека четка на всеки няколко месеца. Това премахва косми, люспи от кожа и прах от повърхността, преди да проникнат по-дълбоко.

Проветрявайте

Не забравяйте да проветрявате матрака през зимата. За да се предотврати образуването на мухъл в матрака, той не само трябва да се обръща редовно, но и да се проветрява през зимата. Температурите под нулата и сухият въздух са идеални за поставяне на матрака на балкона и цялостно проветряване. Това убива акарите и изсушава влакната.