След един от най-болезнените моменти в кариерата ѝ, олимпийската легенда Линдзи Вон получи неочаквана, но изключително силна подкрепа от Холивуд, както и от свои колеги спортисти. Носителката на „Оскар“ Рийз Уидърспуун остави вдъхновяващо послание под публикация на Вон в Инстаграм, след като скиорката разкри подробности за тежката си контузия по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Сред звездите, които я подкрепиха, са и актьорите Гуинет Полтроу, Арнолд Шварценегер, тенис звездите Рафаел Надал и Карлос Алкарас.

41-годишната Вон потвърди, че е получила сложна фрактура по време на спускането, след като закача врата само секунди след старта си. Това налага извършването на няколко операции и официално слага край на олимпийското ѝ участие. Въпреки това, Линдзи е категорична – не съжалява.

„Макар вчерашният ден да не завърши така, както се надявах, и въпреки силната физическа болка, нямам никакви съжаления“, написа тя. „Да застана отново на стартовата врата беше невероятно усещане, което никога няма да забравя.“

Сред хилядите реакции на поста й именно думите на Рийз Уидърспуун се открояват:

„ЛВ, толкова съм вдъхновена от твоята смелост винаги да предизвикваш себе си. Ти си и винаги ще бъдеш истински шампион“, написа актрисата.

Снимка: Getty Images

Пълна подкрепа в Холивуд Вон получи и от друга световноизвестна актриса. Гуинет Полтроу публично насърчи своята „сестра“ и близка приятелка Линдзи в навечерието на олимпийското ѝ завръщане. Актрисата сподели снимка на ски легендата в Инстаграм с трогателно послание: „Обичам те толкова много, сестро. Нека вятърът бъде зад гърба ти, а ангелите – до теб (и до коляното ти)“, допълнено с окуражителното „Let’s GO“.

Снимка: Getty Images

Холивудската легенда Арнолд Шварценегер също застана твърдо зад Линдзи Вон, като публично защити решението ѝ да се състезава въпреки тежката контузия.

Снимка: Getty Images

В социалните мрежи той определи завръщането ѝ като „смело, дръзко и малко лудо“, подчертавайки, че именно такива истории вдъхновяват. Шварценегер разкритикува онези, които я осъждат, заявявайки, че подобни реакции идват от хора, които никога не са поемали риск или не са преследвали истинско величие.

Сред известните, които подкрепиха Вон след ужасяващия инцидент, беше и тенис звездата Рафаел Надал, който изпрати окуражително съобщение на скиорката в социалните мрежи:

Снимка: БГНЕС

„Ти си огромно вдъхновение и пример за упоритост. Бъди силна и се възстановявай бързо!“

Световният номер едно в тениса Карлос Алкарас също се присъедини с подкрепа в тежкия момент за скиорката, като написа краткото: „Мислим за теб, Линдзи Вон!“

Снимка: Reuters

От своя страна 41-годишната американка не спести философските си размисли за риска, както в спорта, така и в живота:

„Както в ски състезанията, така и в живота – ние поемаме рискове. Мечтаем. Обичаме. Скачаме. И понякога падаме. Но именно в това е красотата на живота – че можем да опитаме.“

Падането се случи едва 13 секунди след старта на първото ѝ олимпийско спускане в Милано/Кортина. Вон е транспортирана с хеликоптер до болница в Тревизо, Италия, където по-късно претърпя операция.

Кортина д’Ампецо има специално място в сърцето ѝ – именно там Вон печели първия си подиум в Световната купа през 2004 г. и записва общо 12 победи. Дори след като разкри за скъсана връзка на коляното дни преди Игрите, тя решава да стартира.

Снимка: Reuters

„Знаех, че състезанието е риск. То винаги е било и винаги ще бъде изключително опасен спорт“, признава тя.

Финалните ѝ думи обаче звучат не като край, а като послание към всички:

„Опитах. Помечтах. Скочих. Защото единственият провал в живота е да не опиташ.“

