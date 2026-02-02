След дълги години на отчуждение и липса на почти всякакъв контакт, Афра Сарачоглу и баща ѝ, Угур Сарачоглу най-сетне намериха път един към друг.

Баща и дъщеря не само, че не поддържаха връзка помежду си, но отношенията им можеха да се опишат дори като враждебни. Така ги определяше самата турската актриса, която неведнъж публично е споделяла за семейните си проблеми.

Преди дни обаче Афра изенада феновете, споделяйки, че се е помирила най-сетне със своя се баща. Тя дори сподели снимка в социалните мрежи, на която позира със своя родител.

Да отраснеш без баща

Афра Сарачоглу е разказвала за тъжното детство, което е имала. Отгледана е изцяло от майка си, тъй като родителите ѝ се развеждат когато е съвсем малка. „Срещала съм се с баща ми два пъти и след това не съм имала дори новини от него. И не желая да поддържаме връзка, защото той няма никакъв принос върху мен и живота ми. Перфектно съм разбирала какво е чувството да израснеш без баща.“

Снимка: instagram/afrasaracoglu

Прошката и пътят един към друг

Самият Угур Сарачоглу привлече вниманието, след като публикува снимка с дъщеря си Афра в социалните мрежи с надпис „Моят ДНК близнак“. Публикацията показва, че ледът между тях се е стопил и връзката им възстановена. Кадърът е направен през миналата година в САЩ, където Угур живее с новото си семейство.

Снимка: instagram/afrasaracoglu

Снимката на баща и дъщеря получи множество харесвания.

Така, талантливата Афра отново се озова в центъра на вниманието – но този път не заради кариерата си, а заради личния си живот.

Във видеото - да си припомним актьорската игра на Афра Сарачоглу в хитовия сериал "Златно момче":



