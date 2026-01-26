Актрисата Сахра Шаш, известна с ролята си на Наре в сериала „Далечен град“ („Uzak Şehir“) често е сравнявана от зрителите с популярната певица и актриса Дженифър Лопес.

Аналогията между двете е не само заради таланата, но и заради чисто физическата прилика. Като последователите на Сахра споделят в социалните мрежи, тя има добре поддържана дълга коса, безупречен грим и елегантен стил – много подобен на този на латино дивата.

Любопитно е, че самата Сахра коментира мението на феновете. „Всъщност моят мениджър, Мелтем Караата често ми е казвал, че приличам на Дженифър Лопес. А след като боядисах косата си в по-светъл цвят, виждам този коментар навсякъде. Дори и аз самата започнах да забелязвам известна прилика“, споделя 31-годишната актриса пред Tgrthaber.

Снимка: instagram/ssahrasass

Сахра не забрави да изрази и удовлетворението си от вниманието, което получава от публиката. За ролята си на Наре, заявява: „Мисля, че съм станала едно разпознаваемо лице, което хората чувстват близко до себе си, сякаш съм част от тяхното семейство. На улицата вече съм Наре.“

Снимка: instagram/ssahrasass

В това няма нищо чудно, тък като много от почитателите на турските телевизионни поредици харесват персонажа на Наре - заради нейната нежност и изискан стил.

Самата Сахра заявява, че ако е зрител, със сигурност щеше да хареса героинята. „Отдавна не съм виждала на екрана толкова влюбен персонаж. В предишния ми проект играех негативна роля, затова исках да изиграя някой като Наре - и това ми пасна идеално.“

Снимка: instagram/ssahrasass

Хитовият сериал „На ръба на света“

"Далечен град" е впечатляваща мелодрама, вдъхновена от ливанския сериал "Ал Хайба“. Още с първите си епизоди поредицата се превръща в една от най-гледаните в Турция. А в последните месеци и българските зрители имаха възможността да проследят историята на Аля (Синем Юнсал) и Джинах Озан Акбаба – по bTV Story.

Сериалът приключи излъчването си със финал на сезона на 12 януари 2026 г. по bTV Story.

Още моменти от финала на хитовия сериал - във видеото:



