Мерт Рамазан Демир е едва на 27 години, но вече успя да се превърне в един от най-обещаващите турски актьори. И един от най-обичаните от зрителите – той бързо спечели сърцата на любителите на сериалите с ролята си на Ферит в „Златно момче“ („Yalı Çapkını“). Сериалът го изведе на върха не само в Турция, но и в редица други страни.

Изпълнението на Мерт е оценено не само от феновете, но и от критиците. С всяка роля актьорът демонстрира своята гъвкавост и талант, успявайки да придаде дълбочина и достоверност на персонажите, в които се въплъщава. Значение за това има и трудолюбието и отдадеността му към актьорския занаят си, които му помагат да усъвършенства уменията си.

Нови роли

След участието си заедно с „Златно момче“, в който си партнира с Афра Сарачоглу, Мерт буквално е залят с предложения, пише румънската Рrotv. А феновете нямат търпение да го видят в нов проект.

Един от последните сериали, в които може да го гледаме е излъчваният в платформата на Netflix „Изоставен човек“ („Metruk Adam“).

Снимка: instagram/mertramazandemir

През август Мерт се снима и в продукцията Disney+ „На нас нищо няма да се случи“ („Bize Bir Şey Olmaz“). Историята се фокусира върху Актан (Мерт Рамазан Демир) и Лал (Мирай Данер), двама различни души, които се срещат на парти и се влюбват. Всичко се превръща в хаос, когато те променят живота си, за да бъдат заедно.

Актрисата Мирай Данер от сериала „Кварталът на богатите“, в който си партнира с Чаатай Улусой.

Личен живот

Мерт Рамазан Демир често попада във вестникарските заглавията и заради романтичните си връзки. Една от най-популярните му афери е тази с Афра Сарачоулу – а която се запознават именно на снимачната площадка на „Златно момче“ през 2022 г. И от екрана любовта им се пренася и в живота.

Снимка: instagram/aframforeverr

И до скоро те бяха една от най-популярните и обичани двойки в Турция. В края на миналата година те окончателно сложиха край на връзката си и се спекулира, Мерт бе вече има нова тръпка. Още през лятото актьорът бе забелязан в компанията на непозната жена, с която очевидно са повече от приятели. До момента Демир пази мълчание и не е потвърдил официално нова връзка.

