Сериалът „1001 нощ“ може и да приключи скоро, но феновете нямаха време за съжаление. Ливанската романтична поредица вече има свое своеобразно продължение със следващо хитово арабско заглавие - мелодрамата „Завинаги с теб“ („Bride of Beirut“).

Историята се завърта всеки делничен ден от 13:30 ч. и проследява невъзможната любов между двама души от различни социални прослойки. В главните роли влизат ливанската актриса Кармен Бсайбес и тунизийският актьор Дафер Лабидин.

Двамата са добре познати лица сред почитателите на телевизионните сериали от Близкия Изток. Имат множество участия и главни роли зад гърба си.

Кармен Бсайбес

Кармен е родена на 9 октомври 1989 г. в Ливан. Освен актриса, тя е и успешен режисьор. Има бакълавърска степен по режисура и комуникационни изкуства, както и магистърска по операторско майсторство.

Сред по-известните ѝ роли са тези в сериалите „Нощи над Юнджини" ," Морин" и ,,Завинаги с теб.“

В края на миналата година актрисата обяви, че е бременна - след осем години брак. А през 2025 г. посрещна първото си дете — дъщеря на име Андея.

Снимка: instagram/carmenbsaibes

Дафер Лабидин

Дафер е роден в Тунис, през 1972 г. И е сред най-популярните актьори в Близкия изток. Завършва актьорско майсторство във Великобритания през 2002 г.

Преди актьорската си кариера, е бил професионален футболист. Контузия го принуждава да се откаже от спорта. Насочва се към модната кариера, но впоследствие избира актьорството.

Носител е на редица отличия, сред които „Най-добър актьор в арабския свят“ за 2017 г. Работи и като продуцент и режисьор.

От дълги години Дафер е женен за британската актриса Джоан Фарел. Имат една дъщеря.

Снимка: instagram/dhaferlabidine

Актьорът често е признавал в интервюта, се семейството за него е приоритет, въпреки натоварения работен график. Споделя, че бащинството е повлияло силно възгледите му — на живот, на роли, житейски избори. И определя себе си като по-сдържан и скромен човек, нещо, което е причина да не влиза лесно във връзки.

Във видеото - да си припомним моменти от сериала "Завинаги с теб":

