Знаете ли къде има страхотни материали за коледна украса? В магазините, в моловете? Не! Във вашата кухня. Освен ароматните цитрусови кори, които може да сложите в коледния щолен, в шкафовете сигурно имате и пакетчета макарони и кускус.

От различните по форма макарони можете сами да си изработите прекрасни ангелчета играчки за елхата.

Хляб, ванилия и коледна магия
Необходими материали:

  • макарони на тръбички и на панделки
  • кускус на звездички или топченца
  • горещ силикон или моментно лепило
  • игла, конец, панделка
  • мъниста
  • хляб (може да се използва пластилин или фимо)


Как се прави:

Размачкайте малко парченце среда от хляб между пръстите си. От месенето то става еластично, подобно на тесто. От него оформете топче - главата на ангелчето. Може да се направи и от пластилин или глина.

Промушете игла с конец по средата на хлебното топче.

След него нанижете и макарона с форма на тръбичка.

Залепете главата за тялото с пистолет с горещ силикон или с моментно лепило.

Сложете силикон или лепило в средата на макарона с формата на панделка.



Залепете крилцата за тялото.

Ред е на косата, за която ще използваме кускус. Може да се направи и от различни семенца - сусам, киноа, мак. 
Налепете ги по хлебното топче - глава на ангела. Вържете панделка между главата и тялото, за да прикриете, ако има излязъл силикон или лепило.

Допълнително може да украсите с две кускусчета по тялото за копчета...


... или малки прозрачни мъниста в косата за повече блясък.



Ако изработите повече ангелчета, може да ги навържете с панделка и да направите гирлянд. Готовите фигурки може да напръскате със златен или сребърен спрей или да лакирате с лак за нокти. По желание с тънкописец или молив може да нарисувате очи и усмивка на ангелите.

