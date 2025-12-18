Знаете ли къде има страхотни материали за коледна украса? В магазините, в моловете? Не! Във вашата кухня. Освен ароматните цитрусови кори, които може да сложите в коледния щолен, в шкафовете сигурно имате и пакетчета макарони и кускус.

От различните по форма макарони можете сами да си изработите прекрасни ангелчета играчки за елхата.

Необходими материали:

макарони на тръбички и на панделки

кускус на звездички или топченца

горещ силикон или моментно лепило

игла, конец, панделка

мъниста

хляб (може да се използва пластилин или фимо)







Как се прави:

Размачкайте малко парченце среда от хляб между пръстите си. От месенето то става еластично, подобно на тесто. От него оформете топче - главата на ангелчето. Може да се направи и от пластилин или глина.

Промушете игла с конец по средата на хлебното топче.





След него нанижете и макарона с форма на тръбичка.





Залепете главата за тялото с пистолет с горещ силикон или с моментно лепило.





Сложете силикон или лепило в средата на макарона с формата на панделка.





Залепете крилцата за тялото.

Ред е на косата, за която ще използваме кускус. Може да се направи и от различни семенца - сусам, киноа, мак.

Налепете ги по хлебното топче - глава на ангела. Вържете панделка между главата и тялото, за да прикриете, ако има излязъл силикон или лепило.

Допълнително може да украсите с две кускусчета по тялото за копчета...



... или малки прозрачни мъниста в косата за повече блясък.





Ако изработите повече ангелчета, може да ги навържете с панделка и да направите гирлянд. Готовите фигурки може да напръскате със златен или сребърен спрей или да лакирате с лак за нокти. По желание с тънкописец или молив може да нарисувате очи и усмивка на ангелите.





