Знаете ли къде има страхотни материали за коледна украса? В магазините, в моловете? Не! Във вашата кухня. Освен ароматните цитрусови кори, които може да сложите в коледния щолен, в шкафовете сигурно имате и пакетчета макарони и кускус.
От различните по форма макарони можете сами да си изработите прекрасни ангелчета играчки за елхата.
Необходими материали:
- макарони на тръбички и на панделки
- кускус на звездички или топченца
- горещ силикон или моментно лепило
- игла, конец, панделка
- мъниста
- хляб (може да се използва пластилин или фимо)
Как се прави:
Размачкайте малко парченце среда от хляб между пръстите си. От месенето то става еластично, подобно на тесто. От него оформете топче - главата на ангелчето. Може да се направи и от пластилин или глина.
Промушете игла с конец по средата на хлебното топче.
След него нанижете и макарона с форма на тръбичка.
Залепете главата за тялото с пистолет с горещ силикон или с моментно лепило.
Сложете силикон или лепило в средата на макарона с формата на панделка.
Залепете крилцата за тялото.
Ред е на косата, за която ще използваме кускус. Може да се направи и от различни семенца - сусам, киноа, мак.
Налепете ги по хлебното топче - глава на ангела. Вържете панделка между главата и тялото, за да прикриете, ако има излязъл силикон или лепило.
Допълнително може да украсите с две кускусчета по тялото за копчета...
... или малки прозрачни мъниста в косата за повече блясък.
Ако изработите повече ангелчета, може да ги навържете с панделка и да направите гирлянд. Готовите фигурки може да напръскате със златен или сребърен спрей или да лакирате с лак за нокти. По желание с тънкописец или молив може да нарисувате очи и усмивка на ангелите.
