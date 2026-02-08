Руши Видинлиев и Белослава са гости в студиото на „Тази неделя“. А поводът е повече от приятен – съвместната им нова песен „Еверест“, която прави своя дебют именно в предаването.

„Честита да ни е премиерата“, казва с усмивка Белослава, обръщайки се към Руши – който пък бърза да обясни от къде тръгва идеята за песента и какво стои зад нея. „Белослава ме потърси с идеята да направим обща песен. И тогава аз ѝ предложих нещо, което вече бях написал и тя веднага се съгласи да влезе в „моя филм“.

И допълва, че е много щастлив от този факт, тъй като винаги е възприемал Белослава малко като „недостижима“ и с невероятно присъствие на сцената. „И честно казано, никога не съм си представял, че някой ден ще имам песен с нея", откровено казва Руши.

Певицата от своя страна допълва, че композицията е инспирирана от някогашния хит на Руши и Карла Рахал „Лъжи ме“. „Припомних си песента, лятото, на морето, след което я сънувах. А в съня ми беше и Руши – и един много дълбок взаимен диалог. И така възникна песента, разказваща история на вечно гонещи се, обичащи се и стремящи се един към друг мъж и жена.“

Снимка: bTV

Така, логично, разговорът минава върху темата за любовта. „Важното е да вярваш в нея, въпреки всичко“, категоричен е Руши.

Следват спомени от познанството между двамата изпълнители. Белослава казва, че не е сигурна кога за първи път е срещнала Руши, докато той е напълно убеден – и дори споменава събитието, което ги е събрало преди години, при това в пълни детайли.

Какво още споделиха обичаните български певци – за предстоящия 14-и февруари, който тази година ще е особено важен за тях ден, за любовта, във всичките ѝ измерения и за важните хора около себе си, гледайте видеото:

