Известната българска певица Белослава, която в началото на август сподели за пръв път снимка на своята внучка, ще зарадва почитателите си с нова песен в началото на септември.

Песента носи заглавието I'll Be There for You и ще бъде представена официално през първите дни на месеца. Телевизионната премиера на видеоклипа към песента вече се състоя в „Тази събота и неделя“ по bTV.

С новия си проект Белослава продължава да демонстрира своята уникалност и способността да изразява чувствата си чрез подбрани тонове. Клипът към I'll Be There for You е заснет на кино лента в Гърция, което придава на видеото специална атмосфера и усещане за свобода – тема, която според Белослава е ключова за това хората да бъдат свързани един с друг.

Певицата избира да представи новата си песен и на фестивала „Аполония“ в Созопол – място, което за нея има особено значение. Белослава споделя, че за първи път посещава фестивала преди 25 години, когато е още дете. Тогава в него представление има майка й – актрисата Анета Сотирова.