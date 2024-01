Когато "Сексът и градът" се появи за първи път на телевизионните екрани преди 25 години, четири женски образа завладяха света. Фенове на сериала бързо се припознаха в различните типове героини - те бяха или креативната Кари (Сара Джесика Паркър), пристеснителната Шарлот (Кристин Дейвис), сексуално освободената Саманта (Ким Катрал) или безкомпромисната Миранда (Синтия Никсън).

В продължението на "Сексът и градът" - "And Just Like That", и героите се промениха - от характери до дрехи.

"Прегледах гардероба на Вивиан Уестууд и се сдобихме се с няколко карирани палта", казва Моли Роджърс, директор по костюмите на сериала за BBC Culture.

Снимка: Getty Images

Първият сезон на сериала е сниман изцяло през пролетта, затова в продукцията не могат да бъдат видяни по-дебели и връхни дрехи. Няма да забележите шалове, шапки и ръкавици. Но има много блестящи рокли, вечерни наметки и прословутата розова пачка на Кари. Въпреки че тя е в траур заради съпруга си, който умира в първия сезон, тя продължава да носи цветни дрехи.

Снимка: instagram.com/just.the.city/

Друг моден момент, който е създаден от сценаристите, а не от отдел "Гардероб", е завръщането на злополучната сватбена рокля на Кари, модел на Вивиан Уестууд. Във втория сезон Кари я облича като терапия - за да "преработи болката си" след смъртта на Тузаря.

Папарашки снимки от снимачната площадка предизвикаха интереса на феновете много преди да се появи сериала на екран. Феновете се чудеха защо точно се появява отново тази роклята и защо е придружена от гълъб. Оказа се, че поводът е Met Gala. Очевидно героите са достатъчно известни, за да получат покана за такъв тип събитие.