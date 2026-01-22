Актьорът Крис Нот проговори за емоционалните последствия от края на приятелството си с колежката си от „Сексът и градът“ - Сара Джесика Паркър. В подкаст той разкри подробности около хаотичните им отношения.

Нот категорично заявява, че тяхното приятелство било официално прекратено през 2021 г. срещу него бяха отправени множество обвинения в сексуално посегателство, които той отрича и определя като „пълна измислица“.

Какво казва Крис Нот за реакцията на Паркър?

След появата на обвиненията, Сара Джесика Паркър заедно с другите две звездни актриси от шоуто, Синтия Никсън и Кристин Дейвис, публикуваха обществено изявление в подкрепа на жените, които твърдяха, че са станали жертви. Това беше моментът, който доведе до разрива между нея и актьора.

Нот казва, че е бил наранен и изненадан от това, че Паркър не се е свързала лично с него, за да чуе неговата страна на историята, въпреки дългата им съвместна работа. Според него това преживяване му е дало яснота кои са истинските му приятели.

Снимка: Getty Images

Какво още се случи след обвинението

След обвиненията Нот беше отстранен от участието си в продължението на „Сексът и градът“ - And Just Like That…, като неговият персонаж Mr. Big беше премахнат от шоуто.

Крис Нот наскоро събуди допълнителни медийни реакции, след публикува в Инстаграм негативен коментар относно наградата на Паркър.

