Актьорът Крис Нот проговори за емоционалните последствия от края на приятелството си с колежката си от „Сексът и градът“ - Сара Джесика Паркър. В подкаст той разкри подробности около хаотичните им отношения.
Нот категорично заявява, че тяхното приятелство било официално прекратено през 2021 г. срещу него бяха отправени множество обвинения в сексуално посегателство, които той отрича и определя като „пълна измислица“.
Какво казва Крис Нот за реакцията на Паркър?
След появата на обвиненията, Сара Джесика Паркър заедно с другите две звездни актриси от шоуто, Синтия Никсън и Кристин Дейвис, публикуваха обществено изявление в подкрепа на жените, които твърдяха, че са станали жертви. Това беше моментът, който доведе до разрива между нея и актьора.
Нот казва, че е бил наранен и изненадан от това, че Паркър не се е свързала лично с него, за да чуе неговата страна на историята, въпреки дългата им съвместна работа. Според него това преживяване му е дало яснота кои са истинските му приятели.
Какво още се случи след обвинението
- След обвиненията Нот беше отстранен от участието си в продължението на „Сексът и градът“ - And Just Like That…, като неговият персонаж Mr. Big беше премахнат от шоуто.
- Крис Нот наскоро събуди допълнителни медийни реакции, след публикува в Инстаграм негативен коментар относно наградата на Паркър.
