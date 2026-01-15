По време на церемонията по връчване на „Златен глобус“ един момент моментално стана вайръл, след като камерите уловиха емоционалните реакции на Леонардо ди Каприо сред публиката по време на 83-тите награди.

Сега неговата колежка от филма „Битка след битка“ разкри за какво всъщност е бил целият шум.

Теяна Тейлър - колежката на трикратния носител на „Златен глобус“ в едно от най-хитовите кинозаглавия на годината – заяви, че в клипа Леонардо ди Каприо е говорил на нея за KPop Demon Hunters.

Това се е случило точно когато анимационният филм на "Нетфликс" спечели наградите за най-добра оригинална песен – пълнометражен филм, както и за най-добър анимационен филм.

„И най-откаченото е, че аз бях толкова извън релси в онзи ден, че мисля, че може и да сме говорили за KPop Demon Hunters“, каза тя пред Access Hollywood.

„Защото бях толкова щастлива, когато спечелиха - тъй като децата ми обожават KPop Demon Hunters. Аз просто си танцувах в този момент и мисля, че той ме хвана как се кефя и започнахме да си говорим за това“, допълва тя.

Снимка: Getty Images

„Просто не помня какво ми каза, дори не мисля, че наистина го чух какво говори. Вероятно просто съм се смяла и кикотела в отговор и изобщо не съм имала представа какво ми казва", казва още тя.

Снимка: Getty Images

