Водещата на „Златните глобуси“ Ники Глейзър разкри, че е решила да премахне доста остри шеги за Брад Пит и ролята му във филма "F1" по време на откриващата си реч на церемонията по връчване на наградите. Това се е случило, след като актьорът не е получил номинация за ролята си във филма, като холивудската легенда дори отсъстваше от церемонията.

Американската комедиантка и актриса Глейзър беше водещ на 83-ата церемония на наградите „Златен глобус“, която се проведе на 11 януари в хотел „Бевърли Хилтън“ в Бевърли Хилс, Калифорния. На събитието присъстваха едни от най-големите звезди в киното и телевизията, а сред големите победители бяха филмът „Битка след битка“ с участието на Леонардо ди Каприо и сериалът „Юношество“ на "Нетфликс".

Глейзър получи похвали за смелия си и остър откриващ монолог, в който се пошегува доста пиперливо с редица знаменитости. Но една шега, свързана с Брад Пит и участието му във филма за Формула 1, така и не беше чута от сцената.

В лентата "F1" Пит влиза в ролята на Сони Хейс – пилот, който се завръща във Формула 1 след 30-годишна пауза. Филмът впечатли феновете и получи номинации на няколко големи фестивали. Въпреки положителните реакции обаче, той почти отсъстваше от основните категории на „Златните глобуси“, като получи номинации единствено за операторско майсторство, боксофис постижение и най-добра оригинална музика.

Една от най-големите изненади беше, че Пит не получи номинация за изпълнението си, което накара Глейзър да премахне предварително подготвената си шега, насочена към 62-годишния актьор.

„Брад Пит е номиниран тази вечер за ролята си във "F1". Това е, което обичам в Холивуд - когато един мъж навърши 60, може да играе автомобилен състезател. Междувременно, след 35 години всяка роля за жена е на уморена майка, която мрази живота си“, е трябвало да каже водещата.

Самият Пит не присъства на церемонията, но Глейзър е планирала да му каже още: „И Брад, ти беше толкова добър, че почти повярвах, че си шофирал някъде изобщо през последните 30 години.“

Но това не е всичко – водещата е имала намерението да продължи с думите: „Брад направи доста добро шофиране във филма. Обаче, Брад - не искам да те излагам, но мигачът ти беше включен през цялото време.“

