Яйчените черупки често се възприемат като отпадък, който просто изхвърляме след готвене. Всъщност обаче те са богати на ценни вещества и имат няколко интересни приложения – както за дома, така и (при правилна обработка) като допълнителен източник на калций за организма.

Основната им съставка е калциев карбонат - около 90–95%, минералът, който е важен за здравината на костите и зъбите, както и за нормалното функциониране на нервната система. В малки количества съдържа и магнезий и фосфор.

Ползи за здравето

Яйчените черупки могат да бъдат отличен естествен източник на калций, особено когато хранителният прием е недостатъчен. Една черупка съдържа около 2.2 гр. калциев карбонат, което е от решаващо значение при остеопороза.

Действат също и като антиацид, успокоявайки киселини и болки в стомаха.

Важно е да се знае обаче, че в суров и необработен вид те не са безопасни за консумация, защото могат да съдържат бактерии като салмонела или остри частици, които да увредят храносмилателната система.

Как да приготвим яйчени черупки

Ако се използват като добавка (по-удачно след консултация със специалист), процесът обикновено включва:

Подготовка – измиваме черупките от сурови яйца, премахваме вътрешната ципа и ги варим за около 5 минути. След което изпичаме до златисто във фурна, за да се дезинфекцират напълно.

Смилане - след като изстинат, смиламе черупките до получаването на фина, подобна на пудра, консистенция.

Прием – полученият калциев прах може да се добавя в много малки количества (около 1.5 - 3 грама) към храни или напитки, внимателно и информирано.

Трайност – съхранява се в плътно затворен стъклен буркан, на сухо и тъмно място, за период до 12 месеца.

Ползи за дома

Ако не се използват за консумация, яйчените черупки могат да бъдат прилагани и в дома.