Силвия Кацарова е истинска икона на българската поп музика и изпълнител с впечатляващо сценично присъствие. Песните ѝ продължават да бъдат обичани и днес, а нейните незабравими хитове винаги ни носят настроение и усмивки.

Но, както се оказва, певицата е известна не само с музикалните си, но и с кулинарните си умения. Тя обича да се "вихри" в кухнята, където приготвя истински кулинарни шедьоври - с много желание и любов.

А най-любимият ѝ момент е този, в който споделя приготвеното с близки хора.

Преди ден, тя посреща в дома си своя колега Красимир Аврамов - който, заедно с общи приятели, са наслаждава на домашните гозби на Силвия.

Началото е поставено със спаначена супа - едно ястие, изключително подходящо за пролетния сезон. Следват задушени пресни картофи с копър и разбира се, зелена салата.

А едно от нещата, с които певицата изненадва своите гости е ястието от лапад, с пресен чесън, лук и девисил. Макар че, оказва се, има и още нещо неочаквано - пиле, приготвено по иранска рецепта, с гарнитура от ябълки и къри.

"Кокошката е домашна", уточнява Силвия и разказва, че е научила рецептата от иранка, с която се е запознала в Дания.

Ето една вдъхновена от иранската кухня рецепта за пиле с ябълки и къри – ароматно, леко сладко-солено ястие, с много характер.

Необходими продукти:

1 цяло пиле или 4–6 пилешки бутчета

2–3 ябълки (по-кисели, напр. сорта Грени смит)

1 голяма глава лук

2 с.л. олио или масло

1 ч.л. къри

1/2 ч.л. куркума (по желание, но е типично за ирански вкус)

1/2 ч.л. канела (за по-ориенталски аромат)

сол и черен пипер на вкус

1 ч.ч. пилешки бульон или вода

1 ч.л. мед или кафява захар (по желание, за баланс)

сок от 1/2 лимон

Начин на приготвяне:

Подготовка на пилето - почистваме и нарязваме пилето на порции. Овкусяваме със сол, черен пипер и куркума.

Запечатване - в дълбок тиган или тенджера загряваме мазнината и запържваме пилето до златиста коричка. Изваждаме го настрани.

Лукът - в същата мазнина задушаваме нарязания лук до омекване и леко карамелизиране.

Подправки - добавяме кърито, канелата и разбъркваме за кратко, за да се отпуснат ароматите.

Задушаване - връщаме пилето в съда, добавяме бульона и оставяме да къкри на слаб огън около 25–35 минути.

Ябълките - нарязваме ги на резени и ги добавяме към ястието. Оставяме да се готвят още 10–15 минути, докато омекнат, но без да се разпаднат.

Финален щрих - добавяме лимонов сок и по желание малко мед за балансиране на вкусовете. Оставяме ястието да поистине и да се посгъсти леко.

Поднасяне

Сервира се топло, най-често с ориз басмати или обикновен бял ориз. Получава се комбинация от сладко, кисело и пикантно – типичен вкус за иранската кухня.

