Том Холанд потвърди, че норвежкият футболист Арлинг Холанд е игнорирал поканата му да се видят. Актьорът от „Спайдърмен“ заяви, че се е почувствал „смирен“ от факта, че звездният футболист не е отговорил на съобщението, което му изпратил, докато двамата били на Гран При на Монако миналия месец.
„Да, и ще ви кажа нещо – това е точно от онези смиряващи преживявания, които са важни за актьорите. Знаеш, мислиш си: „Ще му пиша, ще го поканя на вечеря“, а няма никакъв отговор – нито извинение, нито „зает съм тази вечер, играя футбол“ – нищо“, заяви Холанд в "Късното шоу на Джими Фалън".
„Той беше в нещо като ВИП ложа срещу мен и просто реших да опитам късмета си. Да му изпратя съобщение“, каза още 30-годишният актьор.
В края на историята Холанд се пошегува: „Никога не съм си представял, че ще говоря за това по телевизията на живо, но ето ни тук“.
Водещият Фалън го попита дали все пак би отишъл на вечеря с Холанд, а британският актьор отбеляза, че норвежкият спортист вероятно няма да иска, след като Англия победи Норвегия на Световното първенство през уикенда.
Той обаче подчерта, че няма лоши чувства, като нарече Холанд „невероятен“ и „легенда“.
Миналата седмица нападателят на Манчестър Сити разкри в норвежкото интервю шоу A Laget, че не знае кой е Холанд, защото всъщност не гледа филми и не е искал да отговори на лично съобщение от непознат човек.