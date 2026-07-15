Том Холанд потвърди, че норвежкият футболист Арлинг Холанд е игнорирал поканата му да се видят. Актьорът от „Спайдърмен“ заяви, че се е почувствал „смирен“ от факта, че звездният футболист не е отговорил на съобщението, което му изпратил, докато двамата били на Гран При на Монако миналия месец.

„Да, и ще ви кажа нещо – това е точно от онези смиряващи преживявания, които са важни за актьорите. Знаеш, мислиш си: „Ще му пиша, ще го поканя на вечеря“, а няма никакъв отговор – нито извинение, нито „зает съм тази вечер, играя футбол“ – нищо“, заяви Холанд в "Късното шоу на Джими Фалън".

„Той беше в нещо като ВИП ложа срещу мен и просто реших да опитам късмета си. Да му изпратя съобщение“, каза още 30-годишният актьор.

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В края на историята Холанд се пошегува: „Никога не съм си представял, че ще говоря за това по телевизията на живо, но ето ни тук“.

Водещият Фалън го попита дали все пак би отишъл на вечеря с Холанд, а британският актьор отбеляза, че норвежкият спортист вероятно няма да иска, след като Англия победи Норвегия на Световното първенство през уикенда.

Снимка: Getty Images

Той обаче подчерта, че няма лоши чувства, като нарече Холанд „невероятен“ и „легенда“.

Миналата седмица нападателят на Манчестър Сити разкри в норвежкото интервю шоу A Laget, че не знае кой е Холанд, защото всъщност не гледа филми и не е искал да отговори на лично съобщение от непознат човек.