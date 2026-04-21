В поредицата ни "Естествено красиви жени по света и най-секси мъже" ви срещаме с редица артисти (а и не само), които се отличават с необикновен чар и силна харизма. Те няма как да останат незабелязани, а ние няма как да не ги включим в откровените си списъци. Днес е ред на актьорът Венсан Касел, който успя да покори сърцето на най-зашеметяващото красивата жена - Моника Белучи.

Венсан Касел - талантлив, чаровен и мечта за хиляди жени по света

Иконата на френското кино - Венсан Касел е роден на 3 ноември 1963 г. в Париж. Израстнал е в семейство на актьор и журналистка - именно от там, той е наследил творческия талант и артистичната си харизма.

Творчески път - всичко започва с "Ключовете от рая"

Дебютът му в киното е с филма „Ключовете от рая“ (Les clés du paradis, 1991) на режисьора Филип де Брока и буквално рая за него се отключва. Веднага след това става известен с ролята на Винц във филма на Матийо Касовиц – „Омраза“ (La haine, 1995). За тази роля Венсан Касел е номиниран за награда Сезар в две категори най-добър дебют в киното и най-добър актьор.

Какво следва после?

Започва да се снима в големи продукции през 2000 година с филмите „Братството на вълците“ на режисьора Кристоф Ган и „Пурпурните реки“, където отново работи с режисьора Матийо Касовиц. През 2004 г. се снима в „Бандата на Оушън 2“, а през 2007 г. в „Бандата на Оушън 3“.

Неща, които не знаем за Венсан Касел

Още на 5-годишна възраст Касел знае, че иска да стане актьор. От съвсем малък гледа по цели нощи филми в киносалона на дядо си. Обожавал Виторио Гасман, режисьорите Фелини и Скорсезе и италианските филми.

Развод между родителите му белязва неговото детство. Те се развеждат, когато Венсан е на 14 години. Майка му напуска дома и заминава да живее в Ню Йорк.

На 16 години постъпва в цирковата академия на Ани Фрателини.

Първата си истинска и най-бурна любов, актьорът среща по време на снимките на "Апартаментът". Уникалната Моника Белучи, с която той си партнира, покорява сърцето му и следва емблематична любовна история. С много огън и страст.

Музикален талант - има участие в записването на песните от албума на Zap Mama – “ReCreation”. Пее в парчетата “Paroles, Paroles” и “Non, Non, Non”.

Новата му любов след Белучи, от която има дете - Тина Кунаки. Венсан Касел и Тина се запознават през 2015 година по време на почивка в Ибиса. Женят се през 2018 година в малкото френско градче Бидар. Само година по-къссно се ражда момиченцето им - Амазони.