Носителката на „Оскар“ Зоуи Салдана официално е най-касовият актьор на всички времена, благодарение на „Аватар: Огън и пепел“. 47-годишната актриса детронира Скарлет Йохансон след като добави над 1,2 милиарда долара към общия си приход. Филмите на Салдана вече са спечелили над 15,46 милиарда долара по целия свят, според Numbers.

Салдана е участвала в трите най-касови филма на всички времена - „Аватар“ от 2009 г. и продължението му от 2022 г. „Пътят на водата“, които държат съответно първото и третото място, както и „Отмъстителите: Краят на играта“ от 2019 г., който е на второ място. Тя е и първата актриса, участвала в четири филма, генерирали над 2 милиарда долара в световен мащаб, включително „Отмъстителите: Война без край“ от 2018 г. В допълнение към „Аватар“ и другите си участия в кинематографичната вселена на Marvel като Гамора (тя участва в три филма „Пазителите на галактиката“), Салдана изигра и Ниота Ухура в трилогията „Стар Трек“, която генерира над 1 милиард долара в световен мащаб.

Към 2024 г. глобалните приходи от бокс офис продажбите на Салдана възлизат на над 14 милиарда долара, което я поставя на трето място в класацията на най-печелившите актьори след звездите на Marvel Cinematic Universal (MCU) Скарлет Йохансон и Самюъл Л. Джаксън. Салдана се издигна до първото място след трилогията „Аватар“ от декември тази година, която е спечелила 1,23 милиарда долара до момента.

На 13 януари Салдана публикува видеоклип в социалните мрежи, в който изразява благодарността си към всички, които са ѝ помогнали да постигне това голямо постижение.

Снимка: Getty Images

„Просто искам да изразя най-искрената си благодарност за необикновеното пътешествие, което ме доведе до това да се превърна в най-печелившия филмов актьор на всички времена днес“, каза тя, усмихвайки се широко. „Постижение, осъществено изцяло, изцяло благодарение на невероятните франчайзи и сътрудниците, от които имах щастието да бъда част, на всеки режисьор, който ми гласува доверие.“

След това актрисата поздрави режисьора на „Стар Трек“ Джей Джей Ейбрамс, режисьорите на „Отмъстителите“ Джо и Антъни Русо, режисьора на „Пазителите на галактиката“ Джеймс Гън и най-важното, каза тя, Джеймс Камерън от „Аватар“, „за това, че повярваха в потенциала ми да видя нещо в себе си, което не винаги съм виждала в себе си, и за това, че ме предизвикаха винаги да се изправя пред ситуацията. Вашата вяра, вашето ръководство и вашата визия, те оформят не само тези филми, но и мен като артист.“

Салдана запази последното си благодарствено послание за феновете по целия свят. „Вашата непоколебима подкрепа, страст и лоялност са истинската основа на този важен етап“, каза тя. „Нищо от това не би съществувало без вас, които се появявахте отново и отново с отворени сърца и ентусиазъм. Това постижение принадлежи на всички нас и аз съм дълбоко благодарна и дълбоко смирена. И нека следващият рекордьор бъде друга жена!“

